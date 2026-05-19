Nowy premier Węgier zaczyna od Polski. Peter Magyar już w Krakowie

Peter Magyar rozpoczął wizytę w Polsce od Krakowa

Peter Magyar przybył do Polski. Pierwszy punkt wizyty to Kraków

Nowy premier Węgier Peter Magyar rozpoczął swoją pierwszą zagraniczną podróż właśnie od Polski. We wtorek po południu przybył do Krakowa, gdzie zaplanowano prywatną część wizyty. W programie znalazło się zwiedzanie katedry wawelskiej oraz spotkanie z metropolitą krakowskim, kard. Grzegorzem Rysiem.

Wybór Krakowa nie wygląda na przypadkowy. Węgierska delegacja ma złożyć wieńce przy pomniku św. Jana Pawła II przed katedrą, a także w miejscach ważnych dla wspólnej historii obu narodów: przy krzyżu św. Jadwigi oraz przy grobowcu króla Stefana Batorego.

Wawel daje tej wizycie wyraźny symboliczny początek. Magyar, który dopiero buduje swój styl rządzenia, odwołuje się do wspólnej pamięci, tradycji i hasła o polsko-węgierskiej przyjaźni.

Z Krakowa do Warszawy. W planie Tusk i Nawrocki

Po zakończeniu krakowskiej części wizyty Peter Magyar ma pojechać pociągiem do Warszawy. W stolicy zaplanowano już rozmowy polityczne. Premier Węgier ma spotkać się m.in. z premierem Donaldem Tuskiem oraz prezydentem Karolem Nawrockim. W planach są również spotkania z marszałkami Sejmu i Senatu.

Wizyta ma więc dwa oblicza. Najpierw symboliczny Wawel, później rozmowy przy najważniejszych politycznych stołach w Warszawie. Dla Budapesztu i Warszawy może być to próba otwarcia nowego rozdziału po latach chłodniejszych relacji.

Znaczenie ma również skład delegacji. Magyar przyjechał do Polski z kilkoma ministrami, m.in. odpowiedzialnymi za dyplomację, gospodarkę, transport, obronę, rolnictwo i kulturę. Taki skład pokazuje, że rozmowy nie muszą ograniczyć się do gestów i deklaracji.

Nowy rozdział w relacjach Polski i Węgier?

Peter Magyar jeszcze przed przyjazdem podkreślał, że Polska jest pierwszym krajem, który odwiedza jako premier. W mediach społecznościowych nawiązał też do znanego przysłowia: „Polak, Węgier, dwa bratanki”.

Ten gest dobrze wpisuje się w przekaz całej wizyty. Nowy szef węgierskiego rządu pokazuje, że chce odbudowywać relacje z Polską nie tylko przez oficjalne rozmowy, ale też przez symbole bliskie obu narodom.

Po zakończeniu pobytu w Polsce Magyar ma udać się do Wiednia, gdzie zaplanowano spotkania z władzami Austrii. Do Budapesztu wróci pociągiem.

