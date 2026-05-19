Lech Wałęsa i Jerzy Buzek z historycznym odznaczeniem. To pierwszy taki order w UE

Lech Wałęsa i Jerzy Buzek otrzymali Europejski Order Zasługi

To pierwsza taka ceremonia w historii Parlamentu Europejskiego

Wałęsa został uhonorowany za rolę w „Solidarności” i przemianach demokratycznych

Buzek odebrał wyróżnienie za wkład w integrację Polski z UE i NATO oraz działalność w PE

Nowe odznaczenie ma być przyznawane osobom zasłużonym dla jedności Europy

Europejski Order Zasługi po raz pierwszy w historii. Wśród laureatów dwóch Polaków

W Parlamencie Europejskim w Strasburgu odbyła się we wtorek wyjątkowa uroczystość. Po raz pierwszy wręczono Europejski Order Zasługi, nowe odznaczenie ustanowione przez Parlament Europejski. Ma ono honorować osoby, które w szczególny sposób przyczyniły się do rozwoju integracji europejskiej, wspierały demokrację oraz broniły wartości, na których opiera się Unia Europejska.

W gronie pierwszych wyróżnionych znaleźli się m.in. Lech Wałęsa i Jerzy Buzek. To symboliczny moment nie tylko dla nich samych, ale również dla Polski. Obaj politycy są bowiem kojarzeni z etapami, które najmocniej zmieniły pozycję naszego kraju w Europie: upadkiem komunizmu, budową demokratycznego państwa oraz wejściem Polski do Unii Europejskiej i NATO.

Parlament Europejski zapowiedział wcześniej, że pierwsze ordery trafią do osób zasłużonych dla europejskiej integracji, demokracji i wspólnych wartości. Wśród laureatów znaleźli się politycy, przywódcy państw, przedstawiciele instytucji międzynarodowych i osoby zaangażowane w obronę praw człowieka.

Jerzy Buzek odznaczony w Strasburgu. Wspomniał o Polsce i „Solidarności”

Jerzy Buzek otrzymał wyróżnienie za działalność, która przez lata łączyła polską transformację z europejską polityką. Były premier był jednym z polityków, którzy prowadzili Polskę w stronę członkostwa w Unii Europejskiej i NATO. Później, już jako przewodniczący Parlamentu Europejskiego, uczestniczył w ważnym okresie zmian instytucjonalnych w UE.

W swoim wystąpieniu Buzek mówił o tym, że Europa znalazła się dziś w zupełnie innych realiach niż jeszcze kilkanaście lat temu. Wskazywał, że skończył się świat „dywidendy pokoju”, taniego gazu i poczucia, że bezpieczeństwo będzie dane raz na zawsze.

Były premier nawiązał też do doświadczenia „Solidarności”. Przypomniał, że w Polsce przed laty również zaczęło się od marzenia o wolnym, suwerennym i demokratycznym państwie. Podkreślił przy tym rolę milionów ludzi oraz przywództwo Lecha Wałęsy.

— Ludzie muszą widzieć, że Unia daje bezpieczeństwo, pracę i dobrobyt — mówił Jerzy Buzek.

Lech Wałęsa z wyjątkowym wyróżnieniem. „Przyjmuję to jako uznanie walki Solidarności”

Jednym z najważniejszych momentów ceremonii było uhonorowanie Lecha Wałęsy. Były prezydent RP i legendarny przywódca „Solidarności” otrzymał Europejski Order Zasługi za rolę w pokojowym zakończeniu rządów komunistycznych w Polsce, wkład w budowę demokracji oraz wspieranie wizji zjednoczonej i wolnej Europy.

W uzasadnieniu wyróżnienia podkreślono także jego znaczenie jako pierwszego prezydenta Polski wybranego w wyborach powszechnych oraz polityka, który kierował kraj w stronę integracji z Unią Europejską i NATO.

Wałęsa, odbierając odznaczenie, zaznaczył, że traktuje je nie tylko jako osobiste wyróżnienie. W jego słowach mocno wybrzmiała pamięć o ruchu, który zmienił historię Polski i Europy Środkowo-Wschodniej.

Koniec ery neo-KRS. Nieprawdopodobny manewr Pawełczyk-Woickiej i plan na przywrócenie praworządności

— Przyjmuję to jako uznanie zwycięskiej walki Solidarności — powiedział Lech Wałęsa.

Express Biedrzyckiej - WSTĘP Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.