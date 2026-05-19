Lech Wałęsa i Jerzy Buzek z historycznym odznaczeniem. To pierwszy taki order w UE

Weronika Fakhriddinova
Weronika Fakhriddinova
2026-05-19 14:27

Lech Wałęsa i Jerzy Buzek znaleźli się w gronie pierwszych laureatów Europejskiego Orderu Zasługi. Historyczna ceremonia odbyła się we wtorek, 19 maja, w Parlamencie Europejskim w Strasburgu. Nowe odznaczenie ma trafiać do osób, które szczególnie zasłużyły się dla integracji europejskiej, demokracji i obrony wartości Unii Europejskiej. Wśród wyróżnionych są dwaj Polacy, których biografie mocno łączą się z polską drogą do wolności i wejściem Polski do struktur Zachodu.

  • Lech Wałęsa i Jerzy Buzek otrzymali Europejski Order Zasługi
  • To pierwsza taka ceremonia w historii Parlamentu Europejskiego
  • Wałęsa został uhonorowany za rolę w „Solidarności” i przemianach demokratycznych
  • Buzek odebrał wyróżnienie za wkład w integrację Polski z UE i NATO oraz działalność w PE
  • Nowe odznaczenie ma być przyznawane osobom zasłużonym dla jedności Europy

Europejski Order Zasługi po raz pierwszy w historii. Wśród laureatów dwóch Polaków

W Parlamencie Europejskim w Strasburgu odbyła się we wtorek wyjątkowa uroczystość. Po raz pierwszy wręczono Europejski Order Zasługi, nowe odznaczenie ustanowione przez Parlament Europejski. Ma ono honorować osoby, które w szczególny sposób przyczyniły się do rozwoju integracji europejskiej, wspierały demokrację oraz broniły wartości, na których opiera się Unia Europejska.

W gronie pierwszych wyróżnionych znaleźli się m.in. Lech Wałęsa i Jerzy Buzek. To symboliczny moment nie tylko dla nich samych, ale również dla Polski. Obaj politycy są bowiem kojarzeni z etapami, które najmocniej zmieniły pozycję naszego kraju w Europie: upadkiem komunizmu, budową demokratycznego państwa oraz wejściem Polski do Unii Europejskiej i NATO.

Parlament Europejski zapowiedział wcześniej, że pierwsze ordery trafią do osób zasłużonych dla europejskiej integracji, demokracji i wspólnych wartości. Wśród laureatów znaleźli się politycy, przywódcy państw, przedstawiciele instytucji międzynarodowych i osoby zaangażowane w obronę praw człowieka.

Jerzy Buzek odznaczony w Strasburgu. Wspomniał o Polsce i „Solidarności”

Jerzy Buzek otrzymał wyróżnienie za działalność, która przez lata łączyła polską transformację z europejską polityką. Były premier był jednym z polityków, którzy prowadzili Polskę w stronę członkostwa w Unii Europejskiej i NATO. Później, już jako przewodniczący Parlamentu Europejskiego, uczestniczył w ważnym okresie zmian instytucjonalnych w UE.

W swoim wystąpieniu Buzek mówił o tym, że Europa znalazła się dziś w zupełnie innych realiach niż jeszcze kilkanaście lat temu. Wskazywał, że skończył się świat „dywidendy pokoju”, taniego gazu i poczucia, że bezpieczeństwo będzie dane raz na zawsze.

Były premier nawiązał też do doświadczenia „Solidarności”. Przypomniał, że w Polsce przed laty również zaczęło się od marzenia o wolnym, suwerennym i demokratycznym państwie. Podkreślił przy tym rolę milionów ludzi oraz przywództwo Lecha Wałęsy.

— Ludzie muszą widzieć, że Unia daje bezpieczeństwo, pracę i dobrobyt — mówił Jerzy Buzek.

Lech Wałęsa z wyjątkowym wyróżnieniem. „Przyjmuję to jako uznanie walki Solidarności”

Jednym z najważniejszych momentów ceremonii było uhonorowanie Lecha Wałęsy. Były prezydent RP i legendarny przywódca „Solidarności” otrzymał Europejski Order Zasługi za rolę w pokojowym zakończeniu rządów komunistycznych w Polsce, wkład w budowę demokracji oraz wspieranie wizji zjednoczonej i wolnej Europy.

W uzasadnieniu wyróżnienia podkreślono także jego znaczenie jako pierwszego prezydenta Polski wybranego w wyborach powszechnych oraz polityka, który kierował kraj w stronę integracji z Unią Europejską i NATO.

Wałęsa, odbierając odznaczenie, zaznaczył, że traktuje je nie tylko jako osobiste wyróżnienie. W jego słowach mocno wybrzmiała pamięć o ruchu, który zmienił historię Polski i Europy Środkowo-Wschodniej.

Koniec ery neo-KRS. Nieprawdopodobny manewr Pawełczyk-Woickiej i plan na przywrócenie praworządności

— Przyjmuję to jako uznanie zwycięskiej walki Solidarności — powiedział Lech Wałęsa.

Polityka SE Google News
Express Biedrzyckiej - WSTĘP
Sonda
Czy Lech Wałęsa i Jerzy Buzek powinni otrzymać Europejski Order Zasługi?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

LECH WAŁĘSA
JERZY BUZEK