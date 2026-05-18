Prezydent Nawrocki na Monte Cassino. Poruszające sceny na polskim cmentarzu

Karol Nawrocki i Marta Nawrocka uczestniczyli w obchodach 82. rocznicy bitwy o Monte Cassino.

Para prezydencka wzięła udział w polowej mszy świętej na Polskim Cmentarzu Wojennym.

Wcześniej prezydent spotkał się w Rzymie z prezydentem Włoch Sergiem Mattarellą i premier Giorgią Meloni.

Tematem rozmów politycznych były m.in. bezpieczeństwo, współpraca polsko-włoska i sprawy Unii Europejskiej.

Monte Cassino pozostaje jednym z najważniejszych symboli polskiego wysiłku zbrojnego podczas II wojny światowej.

Prezydent Nawrocki na Monte Cassino. W tle pamięć o żołnierzach Andersa

Prezydent Karol Nawrocki i pierwsza dama Marta Nawrocka pojawili się na Monte Cassino podczas obchodów 82. rocznicy bitwy, która na stałe zapisała się w polskiej historii. To właśnie tam, na Polskim Cmentarzu Wojennym, odbyła się polowa msza święta z udziałem pary prezydenckiej, przedstawicieli władz, wojska, kombatantów, harcerzy, młodzieży i środowisk polonijnych.

Na zdjęciach z uroczystości widać podniosłą atmosferę: wojskową asystę honorową, biało-czerwone flagi, zgromadzonych uczestników obchodów i prezydenta stojącego przed miejscem pamięci. To nie była zwykła część zagranicznej wizyty. Monte Cassino jest dla Polaków symbolem ofiary, determinacji i walki o wolność poza granicami okupowanego kraju.

Kancelaria Prezydenta zapowiadała, że po spotkaniach w Rzymie Karol Nawrocki wraz z żoną uda się na Monte Cassino, gdzie odwiedzi Opactwo Benedyktynów, złoży kwiaty przy grobach św. Benedykta i św. Scholastyki, weźmie udział w „Szlaku Pamięci” z harcerzami, młodzieżą i społecznikami, a następnie w polowej mszy świętej oraz uroczystościach rocznicowych na terenie polskiego Cmentarza Wojennego.

Wizyta we Włoszech miała dwa wymiary: polityczny i historyczny

Wizyta prezydenta Nawrockiego we Włoszech została rozpisana na kilka ważnych punktów. W Rzymie Karol Nawrocki spotkał się z prezydentem Republiki Włoskiej Sergiem Mattarellą oraz premier Giorgią Meloni. Jak podała Kancelaria Prezydenta, było to już drugie spotkanie Nawrockiego z prezydentem Włoch od początku jego kadencji.

Tematy rozmów były politycznie ważne: bezpieczeństwo, współpraca polsko-włoska oraz kwestie związane z funkcjonowaniem Unii Europejskiej. PAP podała, że w rozmowach z włoskimi władzami pojawił się także kontekst wspólnego spojrzenia na przyszłość UE i rolę państw członkowskich wobec dominacji największych krajów zachodnioeuropejskich.

Meloni mówiła o partnerstwie Warszawy i Rzymu

Szczególne znaczenie miało spotkanie z Giorgią Meloni. Premier Włoch po rozmowie z polskim prezydentem podkreśliła, że w centrum spotkania znalazły się relacje dwustronne między Warszawą i Rzymem oraz najważniejsze międzynarodowe kryzysy.

„Przyjęłam dzisiaj w Palazzo Chigi prezydenta Polski Karola Nawrockiego. W centrum rozmowy znalazły się doskonałość i solidność dwustronnego partnerstwa między Rzymem a Warszawą i główne scenariusze międzynarodowych kryzysów” — przekazała Giorgia Meloni, cytowana przez PAP.

To ważny polityczny kontekst całej wizyty. Nawrocki połączył spotkania z włoskimi władzami z udziałem w obchodach na Monte Cassino, czyli w miejscu, które jest jednym z najmocniejszych historycznych punktów łączących Polskę i Włochy. Sam Sergio Mattarella, jak relacjonowała PAP, miał zaznaczyć, że rocznica bitwy o Monte Cassino jest ważnym historycznym punktem w przyjaźni obu krajów.

Monte Cassino. Symbol polskiej odwagi i ofiary

Bitwa o Monte Cassino była jedną z najważniejszych i najkrwawszych bitew II wojny światowej z udziałem polskich żołnierzy. Klasztor na wzgórzu stanowił kluczowy punkt niemieckiej obrony na tzw. Linii Gustawa, która blokowała aliantom drogę na Rzym. Jak przypomina Kancelaria Prezydenta, od stycznia do maja 1944 roku alianci kilkakrotnie próbowali zdobyć ufortyfikowane pozycje niemieckie, ale przełom przyniósł dopiero majowy szturm 2. Korpusu Polskiego pod dowództwem gen. Władysława Andersa.

Dla Polaków Monte Cassino nie jest tylko miejscem wojskowego zwycięstwa. To także symbol losu żołnierzy, którzy po deportacjach, sowieckich łagrach i tułaczce trafili do armii Andersa, a potem walczyli o wolność Europy z dala od kraju. Ich zwycięstwo miało ogromną cenę, a biało-czerwona flaga nad ruinami klasztoru stała się jednym z najbardziej przejmujących obrazów polskiej historii wojennej.

Lech Parell, szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, mówił PAP, że była to jedna z najsłynniejszych i najbardziej krwawych bitew II wojny światowej, która otwierała aliantom drogę na Rzym. Podkreślił też, że polscy żołnierze odegrali w niej niezwykle ważną rolę, zdobywając wzgórze i przyczyniając się do przełamania Linii Gustawa.

