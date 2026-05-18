Ten gest Nawrockiego przy grobie Jana Pawła II uchwyciły kamery. Poruszający moment

Karol Nawrocki i Marta Nawrocka modlili się przy grobie św. Jana Pawła II w Bazylice św. Piotra.

Wizyta odbyła się 18 maja 2026 roku, w 106. rocznicę urodzin Karola Wojtyły.

Prezydent złożył przy grobie papieża Polaka wieniec w barwach narodowych.

Modlitwie w intencji ojczyzny przewodniczył bp Wiesław Lechowicz, biskup polowy Wojska Polskiego.

Wcześniej przy grobie Jana Pawła II odprawiono mszę świętą w języku polskim.

Nawrocki przy grobie Jana Pawła II. Kamery pokazały szczegół

To był jeden z tych momentów, w których oficjalna państwowa uroczystość nabiera bardziej osobistego wymiaru. Prezydent Karol Nawrocki wraz z małżonką Martą Nawrocką przybyli rano 18 maja do Bazyliki św. Piotra, aby oddać hołd św. Janowi Pawłowi II. Data nie była przypadkowa. Tego dnia przypadała 106. rocznica urodzin Karola Wojtyły, papieża, który dla wielu Polaków pozostaje jedną z najważniejszych postaci w historii kraju.

Przy grobie papieża Polaka prezydent złożył kwiaty. Kamery obecne w bazylice uchwyciły nie tylko sam moment złożenia wieńca, lecz także spokojny, symboliczny gest przy biało-czerwonych wstęgach. Po chwili para prezydencka uklękła przy ołtarzu i trwała w modlitwie.

Modlitwa za ojczyznę i mocne słowa biskupa

Modlitwie przy grobie św. Jana Pawła II przewodniczył bp Wiesław Lechowicz, biskup polowy Wojska Polskiego. Duchowny modlił się za ojczyznę, za prezydenta i jego małżonkę, a także za wszystkich obecnych, prosząc o zaangażowanie w dobro wspólne i budowanie zgody.

W bazylice padły słowa, które mocno wybrzmiały w dniu rocznicy urodzin papieża Polaka.

„Święty Janie Pawle, pomóż nam kochać to, co ojczyste. Nasze korzenie, historię, kulturę i ziemię, z której wyrośliśmy” – mówił biskup polowy.

Jak relacjonuje Vatican News, bp Lechowicz modlił się również o pojednanie i zgodę w ojczyźnie oraz o realizowanie nauczania Jana Pawła II. Na zakończenie tej części uroczystości odśpiewano hymn „Boże, coś Polskę”.

Polska msza przy grobie papieża

Jeszcze przed przybyciem pary prezydenckiej przy grobie św. Jana Pawła II odprawiono mszę świętą w języku polskim. Liturgii przewodniczył bp Jan Ozga, ordynariusz diecezji Doumé-Abong’ Mbang w Kamerunie.

Homilię wygłosił ks. Paweł Ptasznik, wieloletni współpracownik Jana Pawła II i przewodniczący Watykańskiej Fundacji Jana Pawła II. Duchowny mówił o znaczeniu pontyfikatu papieża Polaka i o wartościach, które pozostawił po sobie kolejnym pokoleniom.

„Wielbimy Pana, bo w naszym skomplikowanym świecie dał nam strażnika godności każdego człowieka, strażnika rodziny, strażnika życia i wszystkich niezbywalnych wartości ludzkich i społecznych” – mówił ks. Paweł Ptasznik.

106. rocznica urodzin Karola Wojtyły

Karol Wojtyła urodził się 18 maja 1920 roku w Wadowicach. Dla Polaków rocznica jego urodzin od lat jest nie tylko datą biograficzną, ale też okazją do powrotu do jego nauczania, symboliki pontyfikatu i roli, jaką odegrał w historii Polski oraz Kościoła.

Tegoroczne uroczystości w Watykanie miały wymiar zarówno religijny, jak i państwowy. Obecność prezydenta RP przy grobie Jana Pawła II była gestem pamięci wobec papieża Polaka, ale też symbolicznym odwołaniem do słów o ojczyźnie, wspólnocie i odpowiedzialności za kraj.

Prezydent Karol Nawrocki z Małżonką złożyli kwiaty i modlili się za Ojczyznę przy grobie św. Jana Pawła II. Dzisiaj przypada 106. rocznica urodzin Karola WojtyłyModlitwie przewodniczył bp Wiesław Lechowicz, Biskup Polowy Wojska Polskiego📷 https://t.co/NyffyTYDl1 pic.twitter.com/BnSvT4Y7H9— Vatican News PL (@VaticanNewsPL) May 18, 2026

