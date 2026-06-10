Poznaj największych bogaczy wśród posłów. To kolekcjonerzy sztuki, zegarków i... domów

Super Express sprawdził majątki najbogatszych posłów – na czele listy są politycy z ogromnymi nieruchomościami, kolekcjami sztuki, luksusowymi autami i majątkami liczonymi w dziesiątkach milionów złotych.

Najbogatsi parlamentarzyści to głównie biznesmeni i właściciele dużych firm, którzy w oświadczeniach wykazują hotele, browary, grunty warte dziesiątki milionów oraz kosztowne kolekcje zegarków i dzieł sztuki.

Różnice majątkowe między posłami są ogromne, a pierwsza piątka dysponuje majątkiem od 45 do niemal 90 mln zł, co pokazuje, jak bardzo zamożni są niektórzy zasiadający w Sejmie.

Biznesmeni inwestowali w nieruchomości

Listę najbogatszych wybrańców z Wiejskiej otwiera poseł PiS Andrzej Gut‑Mostowy, hotelarz z Zakopanego. W jego oświadczeniu majątkowym za rok 2025 dominują nieruchomości warte ok. 80 mln zł, głównie na Podhalu – m.in. udziały w hotelu „Sabała”, dom o pow. 340 mkw. za 2,5 mln zł i mieszkanie za 1,5 mln zł. Do tego ponad 7 mln zł oszczędności oraz cztery drogie pojazdy, w tym kamper i dwa Mercedesy. Łączny majątek Gut‑Mostowego szacujemy na niemal 90 mln zł.

Drugie miejsce zajmuje poseł niezrzeszony Marek Jakubiak. Kluczową częścią jego majątku są akcje Browarów Regionalnych Jakubiak warte ok. 60 mln zł oraz udziały w browarach Ciechan i Lwówek. Posiada też trzy duże mieszkania o łącznej wartości ponad 7,5 mln zł oraz działkę w dzierżawie wieczystej. W oświadczeniu wykazuje również kolekcję dzieł sztuki (m.in. Styka, Kossak, Matejko) i luksusowych zegarków. Jego majątek szacowany jest na ok. 69 mln zł.

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Ponadpartyjny klub bogaczy

Trzeci jest poseł KO Artur Łącki, magnat nieruchomościowy z Pomorza Zachodniego. Ma działki i grunty warte ok. 30 mln zł, dwa domy za 4 mln zł oraz pakiet mieszkań i lokali o wartości ok. 46 mln zł. Do tego dochodzi ponad 12 mln zł oszczędności, samochody premium, kolekcja zegarków (m.in. Rolexy i Hublot) i dzieła sztuki. Łączny majątek: ok. 58 mln zł.

Czwarty jest lider Konfederacji Sławomir Mentzen (40 l.) z majątkiem szacowanym na ok. 53,5 mln zł. Polityk wykazuje nieruchomości za ponad 7 mln zł, akcje warte blisko 34 mln zł oraz 33,7 kryptowalut (bitcoin) o wartości ponad 10,5 mln zł.

Majątek Mentzena: Auta premium, torebki i miliony strat na bitcoinach

Listę bogaczy zamyka poseł KO Robert Dowhan (59 l.) z majątkiem ok. 45 mln zł. Ma 7 ha działek za ok. 26 mln zł, pakiet mieszkań wart ponad 13 mln zł, luksusowe samochody, kolekcję zegarków i dzieł sztuki oraz wyposażenie mieszkań warte ok. 1 mln zł.

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Express Biedrzyckiej - Paweł Kowal Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.