Porównaliśmy majątki Donalda Tuska i Jarosława Kaczyńskiego. Komu powodzi się lepiej?

Donald Tusk odnotował znacznie wyższe dochody roczne niż Jarosław Kaczyński, głównie dzięki zagranicznym emeryturom. Tusk znacząco zwiększył swoje oszczędności w euro, redukując jednocześnie te w złotówkach, podczas gdy Kaczyński posiada oszczędności wyłącznie w złotówkach.

Premier Donald Tusk zaskakująco zadeklarował brak jakichkolwiek nieruchomości i samochodu. W przeciwieństwie do niego, Jarosław Kaczyński jest współwłaścicielem 1/3 części domu o wartości 2,2 miliona złotych.

Kluczowym elementem wysokich dochodów Donalda Tuska są zagraniczne świadczenia emerytalne, uzupełniające jego krajowe uposażenie. Dochody Jarosława Kaczyńskiego pochodzą natomiast wyłącznie ze źródeł krajowych.

Upublicznienie najnowszych oświadczeń majątkowych polskich parlamentarzystów zawsze wzbudza ogromne emocje. Dokumenty odzwierciedlające stan posiadania za miniony rok kalendarzowy pozwalają dokładnie przyjrzeć się, jak wyglądają finanse najważniejszych osób w państwie. Największą uwagę przyciągają zestawienia liderów dwóch rywalizujących obozów politycznych: szefa rządu Donalda Tuska oraz prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. Któremu z nich powodzi się lepiej?

Oszczędności premiera i prezesa

Donald Tusk ma za sobą wyjątkowo udany rok pod względem finansowym. Zgodnie z oświadczeniem, jego roczne dochody osiągnęły pułap 498 630,38 zł oraz dodatkowo 73 968,28 euro, co przy bieżącym kursie stanowi równowartość około 313 625,50 zł. Oznacza to zauważalny wzrost w porównaniu do roku 2024, kiedy premier zarobił odpowiednio 468 191,63 zł oraz 72 237,32 euro.

Głównymi filarami przychodów szefa rządu są uposażenia z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów czyli 294 977,52 zł oraz zagraniczne świadczenia. Emerytura z Komisji Europejskiej przyniosła Donaldowi Tuskowi aż 71 282,78 euro, do czego dochodzi belgijska emerytura w kwocie 2504,50 euro oraz krajowe świadczenie z ZUS wynoszące 144 423,77 zł. Dopełnieniem budżetu premiera są prawa autorskie, na których zarobił 11 625,33 zł, odsetki bankowe w kwocie 181 euro oraz dieta parlamentarna wynosząca 47 603,76 zł.

Oszczędności natomiast to 120 000 zł i 295 000 euro. Ponadto ma dwie polisy na życie po 70 000 każda oraz polisę na życie w wysokości 300 000 zł.

Zupełnie sytuacja prezentuje się u Jarosława Kaczyńskiego. Prezes PiS w najnowszym oświadczeniu majątkowym wykazał oszczędności w wysokości 363 406,99 zł. Podobnie jak u premiera, tutaj również odnotowano spadek, aczkolwiek znacznie skromniejszy, bo o 17 538 zł w stosunku do poprzedniego roku. Dodatkowo polityk nie wykazuje przy tym żadnych oszczędności w walutach obcych.

Nieruchomości i konsumpcja

Najbardziej zaskakującym elementem deklaracji majątkowej premiera pozostaje kompletny brak nieruchomości. W rubrykach dotyczących domów, mieszkań czy działek Donald Tusk nie wpisał żadnej wartości. Oficjalnie szef rządu nie posiada również żadnego samochodu.

Jedynym wykazanym składnikiem mienia ruchomego o wartości powyżej 10 tysięcy złotych jest luksusowy zegarek Grand Seiko GMT z 2016 roku. Bezpieczeństwo finansowe premiera wspierają ponadto dwie polisy na życie i dożycie w towarzystwie Allianz, z których każda warta jest po 70 000 zł.

W przeciwieństwie do premiera, Jarosław Kaczyński posiada stabilne zakotwiczenie na rynku nieruchomości. Jest współwłaścicielem w 1/3 części domu o powierzchni 150 metrów kwadratowych, którego łączną wartość oszacowano na 2,2 miliona złotych. Matematycznie udział polityka jest wart około 733 tysiące złotych. Ponadto prezes PiS pełni prestiżową, choć czysto honorową funkcję przewodniczącego rady Fundacji Instytut im. Lecha Kaczyńskiego, z tytułu której nie pobiera żadnego wynagrodzenia.

Dochody Jarosława Kaczyńskiego za rok 2025 opierają się wyłącznie na źródłach krajowych i wyniosły łącznie 326 923,89 zł. Na tę kwotę złożyły się trzy stabilne filary: emerytura w kwocie 140 906,97 zł, uposażenie sejmowe wysokości 138 413,16 zł oraz identyczna jak u premiera dieta parlamentarna czyli 47 603,76 zł.

Co ciekawe, prezes PiS jako jedyny z tej dwójki posiada aktywne długi. W oświadczeniu zadeklarował kredyt w Kasie SKOK im. Stefczyka, gdzie na dzień 31 grudnia 2025 roku do spłaty pozostało mu dokładnie 29 660,49 zł. Biorąc pod uwagę roczne zarobki oraz zgromadzoną gotówkę, zobowiązanie to nie stanowi jednak większego obciążenia dla budżetu lidera opozycji.

W naszej galerii zobaczysz, jak mieszkają Donald Tusk i Jarosław Kaczyński:

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