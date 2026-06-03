Oświadczenie majątkowe Marcina Romanowskiego. Wskazał, że ma pieniądze w węgierskiej walucie. Rozpisał się na temat Tuska, Bodnara, Żurka i innych

Poseł Marcin Romanowskie w oświadczeniu majątkowym za 2025 roku wskazał, że ma 13 600 zł, a także pieniądze w węgierskiej walucie, to 8 700 000 HUF, czyli około 103 800 tys. Nie ma jednak papierów wartościowych. Poseł Romanowski nie ma jednak domu, mieszkania, ani gospodarstwa rolnego. Nie ma też innych nieruchomości. Zadeklarował, że z Kancelarii Sejmu uzyskał 16 092,37 zł, a z Hungarian-Polish Institute of Freedom 17 500 000 HUF, co w przeliczeniu na złotówki daje 208 740,53 zł.

Romanowski, podobnie jak Zbigniew Ziobro, rozpisał się jednak na temat swojej sytuacji. W punkcie o zobowiązaniach pieniężnych o wartości powyżej 10 000 złotych, w tym zaciągniętych kredytach i pożyczkach oraz warunkach, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości), opisał szczegółowo swoje sprawy, nawiązując przy tym do premiera Donalda Tuska, poprzedniego ministra sprawiedliwości Adama Bodnara, obecnego ministra Waldemara Żurka, byłego marszałka Sejmu Szymona Hołowni oraz do innych osób:

Zabezpieczenie na moim rachunku bankowym w postaci wpisania długu" do kwoty-114 710 489,40 PLN dokonane przez funkcjonariuszy publicznych co do których istnieje uzasadnione podejrzenie działania w zorganizowanej grupie przestępczej złożonej m.in. z ministrów, posłów oraz wysokich urzędników i funkcjonariuszy koalicji 13 grudnia. Wbrew powtarzanym kłamstwom nie są to środki znalezione na moim koncie. Na moim koncie znajduje się bowiem ok. 13 tys. zł, w trakcie ustanawiania zabezpieczenia znajdowało się ok. 7 tys. zł. Wpisany na moim rachunku dług ww. wysokości to wartość projektów zrealizowanych Funduszu Sprawiedliwości, które bezpodstawnie kwestionuje nielegalna prokuratura, dokonując tego w sposób uzasadniający podejrzenie popełnienia licznych przestępstw przez Donalda Tuska, Szymona Hołownię, Adama Bodnara, Waldemara Żurka, prok. Marzenę Kowalską, prok. Piotra Woźniaka i inne osoby im podlegle. Kwestionowane projekty zostały zrealizowane oraz rozliczone. Dodatkowo nadmieniam, że nawet nielegalnie działająca prokuratura nie zarzuca mi przywłaszczenia sobie czegokolwiek. Jedyna przypisywana mi korzyść to korzyść osobista", która miałaby polegać na satysfakcji ze zadań publicznych organizacjom o charakterze konserwatywnym lub chrześcijańskim, a więc takim których charakter odpowiada mojemu światopoglądowi. W związku: represyjnym charakterem działań uniemożliwiających mi zwalczanie przestępczości rządowej popełnianej w ramach działalności koalicji 13 grudnia, uznałem za skuteczniejsze i bardziej efektywne zwalczanie jej zza granicy.

Czym są oświadczenia majątkowe parlamentarzystów?

Posłowie i senatorowie są obowiązani do złożenia oświadczenia o swoim stanie majątkowym. Oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku odrębnego oraz objętego małżeńską wspólnością majątkową. Oświadczenie to zawiera w szczególności informacje o:

zasobach pieniężnych, nieruchomościach, uczestnictwie w spółkach cywilnych lub w osobowych spółkach handlowych, udziałach i akcjach w spółkach handlowych, o nabytym od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków lub komunalnej osoby prawnej, mieniu, które podlegało zbyciu w drodze przetargu, a także o prowadzonej działalności gospodarczej i stanowiskach zajmowanych w spółkach handlowych;

dochodach osiąganych z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot uzyskiwanych z każdego tytułu;

mieniu ruchomym o wartości powyżej 10 000 złotych;

zobowiązaniach pieniężnych o wartości powyżej 10 000 złotych, w tym zaciągniętych kredytach i pożyczkach oraz warunkach, na jakich zostały udzielone.

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