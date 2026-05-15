Katarzyna Piekarska przekazała wieści o zdrowiu. Są wyniki biopsji

Weronika Fakhriddinova
Kamil Szewczyk
2026-05-15 10:24

Katarzyna Piekarska przekazała w rozmowie z „Super Expressem” najnowsze informacje o swoim stanie zdrowia. Posłanka KO, która czekała na wyniki biopsji guzów tarczycy, ma powody do ulgi.

Autor: Piotr Grzybowski/SUPER EXPRESS
  • Po miesiącach niepokoju i niedawnym nawrocie choroby, posłanka KO Katarzyna Piekarska z nadzieją czekała na kluczowe wyniki biopsji guza tarczycy.
  • Długo wyczekiwane badania przyniosły ogromną ulgę: wykryte zmiany okazały się łagodne, rozwiewając obawy o złośliwość.
  • Sprawdź, co oznaczają te dobre wieści dla posłanki i dlaczego jej osobista historia jest tak ważnym apelem o profilaktykę zdrowotną.

Katarzyna Piekarska czekała na wyniki biopsji

Katarzyna Piekarska od kilku lat zmaga się z chorobą nowotworową. Posłanka KO pierwszy raz zachorowała na raka piersi ponad dwa lata temu. Po leczeniu wydawało się, że choroba została pokonana, jednak w 2025 roku nastąpił nawrót. W listopadzie parlamentarzystka przeszła mastektomię, czyli operację usunięcia piersi.

W lutym Katarzyna Piekarska mówiła nam, że badanie PET wykluczyło przerzuty, choć sama nie ukrywała, że bardzo obawiała się takiego scenariusza.

– Mam niestety nawrót choroby nowotworowej, ale na szczęście badanie PET wykluczyło przerzuty. Bałam się bardzo, że mogłam mieć przerzuty – mówiła wtedy „Super Expressowi”.

Posłanka podkreślała też, jak ważna jest profilaktyka i szybkie reagowanie na niepokojące objawy. Wspominała przy tym osobiste doświadczenia związane z chorobą nowotworową w rodzinie.

– Niestety rak zbiera gigantyczne żniwo. Moja mama zmarła na raka płuc, bo w porę nie wykryto choroby, za późno poszła na badania. Dlatego apeluję do ludzi, żeby się nie bali i szli się badać – mówiła nam Katarzyna Piekarska.

Posłanka KO mówiła nam o guzie tarczycy

To jednak nie był koniec niepokojących informacji. W kwietniu Katarzyna Piekarska przekazała „Super Expressowi”, że lekarze wykryli u niej guza tarczycy. Dopiero biopsja miała odpowiedzieć na najważniejsze pytanie: czy zmiana jest złośliwa.

– Czekam na wyniki biopsji, czy to rak złośliwy czy nie. Mam guza tarczycy. Mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze. W ciągu kilku dni będę miała wyniki – mówiła nam wtedy posłanka KO.

Już wtedy Piekarska nie ukrywała, że liczy na dobre wiadomości. Sama przyznawała, że po wcześniejszych doświadczeniach zdrowotnych każde kolejne badanie wiąże się z dużym napięciem i oczekiwaniem.

Są najnowsze informacje o zdrowiu Katarzyny Piekarskiej

Teraz Katarzyna Piekarska przekazała nam najnowsze informacje w sprawie wyników biopsji. Tym razem wiadomości są dobre. Badanie wykazało, że guzy są łagodne.

– Mam wyniki biopsji, guzy są na szczęście łagodne. Cieszę się, że to nie są zmiany nowotworowe – mówi nam Katarzyna Piekarska.

Dla posłanki KO to ogromna ulga po tygodniach oczekiwania. Wyniki oznaczają, że w tym przypadku nie potwierdzono zmian nowotworowych. Piekarska może więc odetchnąć po kolejnym trudnym etapie diagnostyki.

Katarzyna Piekarska apeluje o badania

Historia Katarzyny Piekarskiej pokazuje, jak ważne są regularne badania i szybka diagnostyka. Posłanka wielokrotnie podkreślała w rozmowach z nami, że choroby nowotworowej nie wolno lekceważyć, a strach przed badaniami nie powinien powstrzymywać przed wizytą u lekarza.

Nowotwory pozostają jednym z największych wyzwań zdrowotnych w Polsce. Każdego roku diagnozę słyszą tysiące pacjentów, a w wielu przypadkach czas wykrycia choroby ma ogromne znaczenie dla dalszego leczenia.

Katarzyna Piekarska, mówiąc publicznie o swojej chorobie, konsekwentnie zachęca innych do profilaktyki. Teraz sama usłyszała wiadomość, na którą bardzo czekała, biopsja nie wykazała zmian nowotworowych.

