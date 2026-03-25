W Teksasie startuje konferencja CPAC.

Tegoroczna edycja CPAC odbywa się na tle trwającej od 28 lutego wojny USA i Izraela z Iranem. Biały Dom przekazał magazynowi „Time”, że Trump na razie nie ma w planach wyjazdu do Teksasu, ale podkreślono, że jego harmonogram może się zmienić w ostatniej chwili. Również miejscowe media w Teksasie zaznaczają, że na tegorocznej edycji wydarzenia zabraknie Trumpa. Wiadomo, że w piątek prezydent ma przemawiać na konferencji w Miami. AFP utrzymuje jednak, że dzień później wystąpi na CPAC. Trump, stały bywalec CPAC, w przeszłości wykorzystywał wystąpienia na tej konwencji do prowadzenia ataków politycznych, gromadzenia swoich zwolenników, a czasem też do przedefiniowywania ram ideologicznych Partii Republikańskiej – podkreślił „Time”. Udział w CPAC pomagał mu w umocnieniu swojej pozycji we współczesnym ruchu konserwatywnym.

W konferencji CPAC (Conservative Political Action Conference), która rozpoczyna się w środę po południu, udział wezmą przedstawiciele obecnej amerykańskiej administracji, konserwatywni politycy, aktywiści, dziennikarze, youtuberzy i influencerzy, a także goście z zagranicy. Prezydent Nawrocki wyrusza do USA w piątek. Jak przekazał PAP szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz, obecnie nie są potwierdzone żadne spotkania prezydenta RP w USA na najwyższym szczeblu. Oprócz udziału w CPAC Nawrocki ma też w sobotę odwiedzić fabrykę samolotów F-35, a na niedzielę zaplanowane jest jego spotkanie z Polonią i Polakami mieszkającymi w Dallas i okolicach.

Podczas ubiegłorocznej edycji CPAC pod Waszyngtonem Trump spotkał się na mniej niż 10 minut z ówczesnym prezydentem RP Andrzejem Dudą.

Bogucki o planach prezydenta

Szef KPRP Zbigniew Bogucki na antenie Telewizji wPolsce24 mówił o planach prezydenta Nawrockiego na tę wizytę w USA. Czy spotka się z Trumpem? - Zobaczymy. Oczywiście to jest duże wydarzenie. Tam będzie też wystąpienie pana prezydenta Nawrockiego - odpowiedział.

- W Teksasie jest blisko trzystutysięczna Polonia amerykańska, to bardzo ważne środowisko. Z jednej strony dlatego, że liczne, z drugiej strony Polonia w Teksasie jest bardzo aktywna na kanwie takiej społecznej, politycznej i co bardzo ważne z punktu widzenia relacji polsko-amerykańskiej, także biznesowej - dodał.

