Mateusz Morawiecki przerwał milczenie po spotkaniu klubu PiS. Ujawnił, co się działo

Były premier ocenił posiedzenie klubu PiS jako "szczerą dyskusję" w "dobrej atmosferze", zaprzeczając doniesieniom o poważnych starciach i jednoznacznie deklarując: "Prawo i Sprawiedliwość to jest moja partia".

Polityk krytykował "suwpolizację" (radykalizację przekazu, kojarzoną z Suwerenną Polską) jako szkodliwą dla partii i opowiadał się za poszerzaniem elektoratu zgodnie z koncepcją "dwóch płuc" prawicy.

Mateusz Morawiecki aktywnie działa poprzez stowarzyszenie Rozwój Plus, tworząc grupy eksperckie mające stanowić "podglebie programowe dla Prawa i Sprawiedliwości", jednocześnie kategorycznie odrzucając spekulacje o opuszczeniu partii i wskazując, że decyzje dotyczące roli Zbigniewa Ziobry należą do prezesa Kaczyńskiego.

Mateusz Morawiecki, były premier, podsumował wyjazdowe posiedzenie klubu parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości, określając je jako "dobrą atmosferę szczerej dyskusji". Jego wypowiedź stanowiła zaprzeczenie wcześniejszym doniesieniom medialnym, sugerującym poważne starcia i podziały wśród polityków partii. Morawiecki jednoznacznie zadeklarował również swoją przynależność do ugrupowania, stwierdzając: "To jest moja partia".

Stosunek do Zbigniewa Ziobry

Podczas konferencji prasowej, Morawiecki był pytany o potencjalne konsekwencje jego krytycznych uwag wobec decyzji Zbigniewa Ziobry oraz o to, czy Ziobro powinien nadal pełnić funkcję wiceprezesa PiS. Były premier odmówił ujawniania szczegółów z wewnętrznych spotkań.

- Nie wynoszę informacji z naszych zamkniętych spotkań. [...] Mogę tylko powiedzieć, że dyskusja była bardzo dobra i szereg wniosków, które pani wyciąga i test, który pani zawarła w swoim pytaniu, jest nieprawdziwy - skomentował. W kwestii dalszej roli Zbigniewa Ziobry w kierownictwie partii, stwierdził, że to decyzje Jarosława kaczyńskiego.

Wewnętrzne dyskusje

Mateusz Morawiecki był również pytany o poziom jedności w partii oraz dynamikę wewnętrznych napięć. Ocenił, że spotkanie odbyło się w pozytywnej atmosferze, charakteryzującej się "dobrą atmosferą szczerej dyskusji", która miała mieć charakter "oczyszczający" i "jednoczący". Były premier potwierdził swój udział w debacie poprzedzającej kolację, gdzie argumentował, że "nie można walczyć o poszerzenie elektoratu, zawężając przekaz". Według nieoficjalnych źródeł, Morawiecki miał krytykować "suwpolizację" PiS (termin odnoszący się do radykalizacji przekazu, kojarzonej z Suwerenną Polską Zbigniewa Ziobry), uznając ją za szkodliwą dla partii, a korzystną dla Donalda Tuska.

W kontekście strategii wyborczej, Morawiecki odwołał się do koncepcji "dwóch płuc" prawicy, sformułowanej przez Jarosława Kaczyńskiego. Podkreślił znaczenie poszerzania przekazu w celu efektywnego dotarcia do szerszego grona wyborców.

- Uważam, że to poszerzenie, te dwa płuca, o których mówił pan prezes, one są bardzo ważne, żeby rzeczywiście oddychały głęboko, aby osiągnąć sukces. Bardzo mocno zamykamy się często w swoich bańkach – wyjaśnił.

Przyszłość stowarzyszenia Rozwój Plus

Morawiecki poruszył również temat swojego stowarzyszenia Rozwój Plus, podkreślając jego "pełną spójność działań z szeroko rozumianym naszym obozem patriotycznym". Poinformował o tworzeniu grup eksperckich, które mają koncentrować się na kwestiach demograficznych i pracy programowej, mającej stanowić "podglebie programowe dla Prawa i Sprawiedliwości". Były premier kategorycznie odrzucił spekulacje dotyczące jego odejścia z PiS.

- Prawo i Sprawiedliwość to jest moja partia; na pewno nie wyjdę z PiS-u. Relacje są dobre – zapewnił. Wspomniał także o "bardzo dobrej, konstruktywnej rozmowie" z Przemysławem Czarnkiem, kandydatem partii na premiera.

Morawiecki odniósł się również do doniesień o rzekomym zakazie tworzenia wewnątrzpartyjnych grup, takich jak Rozwój Plus, ogłoszonym przez prezesa PiS. Zaprzeczył tym informacjom.

- Wiem, że wczoraj ze sztabu - na którym nie byłem - wyciekły jakieś informacje. To nie były prawdziwe informacje według mojej najlepszej wiedzy - dodał.

