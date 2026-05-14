Tajemnicze wideo Marcina Romanowskiego. Polityk PiS przerywa milczenie, ale nie zdradza swojej lokalizacji

Marcin Romanowski pokazał nowe nagranie. Nie zdradził, gdzie jest

Marcin Romanowski, były wiceminister sprawiedliwości i polityk Suwerennej Polski, opublikował w internecie nowe nagranie. To pierwsze tak wyraźne wystąpienie polityka po zmianie władzy na Węgrzech, która może mieć znaczenie dla jego dalszej sytuacji. Romanowski przez wiele miesięcy korzystał z ochrony międzynarodowej udzielonej mu przez rząd Viktora Orbána. Teraz jednak polityczny układ w Budapeszcie radykalnie się zmienił.

Na nagraniu Romanowski występuje na neutralnym tle i nie podaje żadnych szczegółów dotyczących miejsca pobytu. To natychmiast podsyciło pytania, które od dawna wracają w tej sprawie: gdzie jest Marcin Romanowski i czy zostanie zatrzymany?

W swoim wystąpieniu polityk przekonywał, że mimo zmieniających się okoliczności nie zamierza rezygnować z walki politycznej.

— Zmieniają się okoliczności, ale walka o Polskę trwa i będzie trwać aż do zwycięstwa nad tą szkodliwą i haniebną kryptodyktaturą Tuska — mówił Marcin Romanowski w nagraniu.

Romanowski uderza w rząd Tuska. Mówi o „ważnym etapie”

W dalszej części nagrania Romanowski kontynuował ostrą krytykę obecnej władzy. Przekonywał, że mimo represji dokumentował działania rządu i reagował na kolejne decyzje koalicji rządzącej. Jego wystąpienie wpisuje się w dotychczasową narrację polityków Suwerennej Polski, którzy sprawę Funduszu Sprawiedliwości przedstawiają jako element politycznych rozliczeń.

Romanowski mówił, że ma za sobą „ważny etap” działalności. Podkreślał też, że nadal zamierza zabierać głos w sprawach publicznych.

— To był ważny etap mojej działalności, etap, w którym mimo represji konsekwentnie robiłem swoje — przekonywał były wiceminister.

Zmieniają się okoliczności, ale jedno pozostaje niezmienne — walka o Polskę trwa! Mimo ordynarnego bezprawia, represji i zastraszania.Nie cofnę się ani o krok — ta walka zakończy się zwycięstwem! 🇵🇱https://t.co/055w6r5dgG— Marcin Romanowski (@RomanowskiPL) May 14, 2026

Nagranie nie przynosi jednak odpowiedzi na najważniejsze pytanie. Romanowski nie wskazał, gdzie przebywa. Nie odniósł się też wprost do tego, czy nadal jest na Węgrzech, czy opuścił ten kraj po zmianie władzy.

Europejski Nakaz Aresztowania wobec Marcina Romanowskiego

Sprawa Marcina Romanowskiego ma związek ze śledztwem dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości. Prokuratura zarzuca byłemu wiceministrowi udział w nieprawidłowościach przy dysponowaniu środkami z funduszu, który formalnie miał pomagać osobom pokrzywdzonym przestępstwami.

W lutym 2026 roku Sąd Okręgowy w Warszawie wydał wobec Romanowskiego Europejski Nakaz Aresztowania. To oznacza, że polskie organy ścigania mogą oczekiwać jego zatrzymania na terenie państw Unii Europejskiej i przekazania do Polski. Wcześniej, w grudniu 2024 roku, Romanowski otrzymał ochronę międzynarodową na Węgrzech, co znacząco utrudniało działania polskich służb.

Janachowska ubierała Martę Nawrocką. Ujawniła, co działo się za kulisami: „Jest presja”

Przez długi czas Węgry były więc dla Romanowskiego polityczną bezpieczną przystanią. Sytuacja zmieniła się jednak po wyborach parlamentarnych i odejściu Viktora Orbána od władzy.

Koniec epoki Orbána na Węgrzech. Co to oznacza dla Romanowskiego?

9 maja 2026 roku Péter Magyar został zaprzysiężony na premiera Węgier. Tym samym zakończyła się wieloletnia era rządów Viktora Orbána. Dla Marcina Romanowskiego ta zmiana może mieć ogromne znaczenie, bo to właśnie rząd Orbána udzielił mu wcześniej ochrony międzynarodowej.

Nowe władze w Budapeszcie deklarują zupełnie inny kierunek polityczny niż poprzednia ekipa. Dlatego sprawa Romanowskiego wróciła z nową siłą. Pojawiły się pytania, czy ochrona udzielona mu przez poprzedni rząd zostanie utrzymana, czy też Węgry zmienią swoje stanowisko wobec polskich wniosków.

Sam Romanowski w nagraniu podziękował Węgrom i mówił o „węgierskich braciach”. W jego wypowiedzi pobrzmiewała jednak świadomość, że sytuacja polityczna wokół niego stała się znacznie trudniejsza.

Gdzie jest Marcin Romanowski? Wciąż nie ma jasnej odpowiedzi

Największa zagadka pozostaje nierozwiązana. Romanowski nagrał oświadczenie, ale nie ujawnił, skąd mówi. Nie wiadomo więc, czy nadal przebywa na Węgrzech, czy wyjechał do innego kraju.

W przestrzeni publicznej pojawiają się różne spekulacje dotyczące możliwego miejsca pobytu polityka. Szef MSZ Radosław Sikorski sugerował wcześniej, że Romanowski mógł znaleźć się w Stanach Zjednoczonych, podobnie jak Zbigniew Ziobro. Te informacje nie zostały jednak oficjalnie potwierdzone.

Nowe nagranie tylko podgrzało atmosferę wokół sprawy. Romanowski przerwał milczenie, ale nie rozwiał najważniejszych wątpliwości. Nadal nie wiadomo, gdzie się ukrywa i czy polskie służby są bliżej jego zatrzymania.

Sprawa Romanowskiego wchodzi w nowy etap

Publikacja nagrania w tak szczególnym momencie nie jest przypadkowa. Zmiana władzy na Węgrzech osłabiła polityczny parasol, z którego Romanowski korzystał od grudnia 2024 roku. Były wiceminister próbuje pokazać, że nadal pozostaje aktywny i nie zamierza wycofywać się z życia publicznego.

Dla polskiego wymiaru sprawiedliwości ta sprawa pozostaje jednak testem skuteczności. Jeśli Romanowski faktycznie opuścił Węgry, kluczowe będzie ustalenie jego aktualnego miejsca pobytu i ewentualna współpraca z władzami innego państwa. Jeśli nadal znajduje się w Europie, Europejski Nakaz Aresztowania może mieć decydujące znaczenie.

Poniżej galeria zdjęć: Marcin Romanowski: Nie mieszkam u Orbana

23

Express Biedrzyckiej - WSTĘP Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.