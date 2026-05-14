W Sejmie zaszła ważna zmiana: po wygaśnięciu mandatu posła Łukasza Litewki, jego miejsce zajmie nowa przedstawicielka z ramienia Nowej Lewicy.

Chociaż kolejnym kandydatem był Rafał Adamczyk, zrezygnował z objęcia funkcji, a nowym głosem w parlamencie została Bożena Borowiec, doświadczona ekspertka od polityki społecznej.

Sprawdź, jak bogate doświadczenie nowej posłanki może wpłynąć na kluczowe decyzje w Sejmie i co to oznacza dla polityki społecznej w Polsce.

Oficjalne potwierdzenie i procedura objęcia mandatu

Zgodnie z postanowieniem Marszałka Sejmu opublikowanym w Monitorze Polskim, w związku z wygaśnięciem mandatu posła Łukasza Litewki, które nastąpiło wraz z jego śmiercią, na jego miejsce wstępuje kandydatka z tej samej listy. Procedura ta jest ściśle określona przez Kodeks wyborczy. Artykuł 246. § 1. stanowi, że prawo do objęcia mandatu po zmarłym pośle przysługuje kolejnemu kandydatowi z tej samej listy, który w wyborach otrzymał największą liczbę głosów i nie utracił prawa wybieralności.

W wyborach parlamentarnych z 15 października 2023 roku w okręgu nr 32 (obejmującym m.in. Sosnowiec, Dąbrowę Górniczą, Jaworzno oraz powiaty będziński i zawierciański) lista Nowej Lewicy zdobyła dwa mandaty. Pierwszy, z rewelacyjnym wynikiem 40 579 głosów, uzyskał Łukasz Litewka. Drugi mandat przypadł Włodzimierzowi Czarzastemu, na którego zagłosowały 22 332 osoby.

Dlaczego nie Rafał Adamczyk?

Kolejny w kolejce do objęcia mandatu był Rafał Adamczyk, który zdobył 5900 głosów. Jednak w poniedziałek, 22 lipca 2025 roku, za pośrednictwem mediów społecznościowych poinformował on o swojej rezygnacji. Adamczyk oświadczył, że zamierza kontynuować pracę jako członek zarządu województwa śląskiego, a jego priorytetem pozostaje działalność na rzecz lokalnej społeczności. W związku z jego decyzją, prawo do objęcia mandatu przeszło na następną osobę na liście.

Kim jest Bożena Borowiec? Nowa posłanka Lewicy

Osobą, która przyjęła mandat, jest Bożena Borowiec, która w wyborach uzyskała 4937 głosów. To doświadczona działaczka samorządowa i specjalistka w zakresie polityki społecznej. Od 2024 roku pełni funkcję zastępczyni prezesa zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).

Jej kariera zawodowa jest ściśle związana z administracją publiczną i pomocą społeczną. W przeszłości piastowała stanowisko wiceprezydentki Dąbrowy Górniczej, gdzie odpowiadała za kwestie społeczne, edukację i zdrowie. Była również dyrektorką Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego, koordynując strategiczne działania w tym obszarze na poziomie całego regionu. Jej bogate doświadczenie i znajomość problemów społecznych będą z pewnością atutem w pracy parlamentarnej.

