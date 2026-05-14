Morawiecki ogłosił to o swoim stowarzyszeniu! Nowe wieści ws. Rozwój Plus

Mateusz Morawiecki był pytany w czwartek (14 maja) podczas konferencji prasowej w Sejmie o środowe, wyjazdowe posiedzenie klubu PiS oraz o przyszłość stowarzyszenia Rozwój Plus. Według doniesień medialnych, prezes PiS Jarosław Kaczyński podczas spotkania w środę miał zapowiedzieć, że żadne stowarzyszenia nie będą mogły działać w ramach partii. Co więcej, jak wynika z krążących w przestrzeni medialnej wieści, w trakcie spotkania doszło do ostrych starć słownych właśnie z Morawieckim.

Były premier przekazał, że podczas posiedzenia klubu pokazywał, że „nie można poszerzać elektoratu, czy walczyć o poszerzenie elektoratu zawężając przekaz”. - Dlatego akurat przedwczoraj zarejestrowane zostało stowarzyszenie Rozwój Plus - poinformował Morawiecki.

Dodał też, że stowarzyszenie ma już pierwsze grupy eksperckie: - Będziemy pracowali nad tematami demograficznymi, pogłębiali różne prace, które już się do tej pory toczą. Idziemy do przodu z paroma projektami, które bardzo mocno potem będą mogły stanowić podglebie programowe dla Prawa i Sprawiedliwości. Ja akurat oczywiście widzę tutaj pełną kompatybilność, pełną spójność naszych działań z szeroko rozumianym naszym obozem patriotycznym - zapewnił polityk.

W kontekście posiedzenia klubu w Sękocinie, które, według mediów, przebiegło w bardzo burzliwej atmosferze były premier Morawiecki podkreślił, że dyskusja była „bardzo dobra”. Według niego, szereg wniosków medialnych dotyczących tego spotkania jest nieprawdziwa. Zaznaczył, że tematy poruszone podczas posiedzenia są sprawami wewnętrznymi klubu. - Ale atmosfera spotkania była rzeczywiście oczyszczająca, dobra. Zdecydowanie była to raczej deeskalacja, a nie eskalacja, zdecydowanie jednocząca, a nie rozłamowa - przyznał Morawiecki.

Z informacji "Super Expressu" wynika, że w czasie spotkania było gorąco. Jednym z punktów zapalnych stała się sprawa Zbigniewa Ziobry, który niedawno opuścił Węgry i udał się do USA. Morawiecki miał atakować byłego ministra sprawiedliwości i krytykować jego postępowanie, podkreślając, że takie zachowanie szkodzi PiS. W obronie Zbigniewa Ziobry stanął Michał Wójcik, który przez 10 minut miał ostro zwracać się przeciwko Mateuszowi Morawieckiemu. Stwierdził, że zarzuty byłego premiera to "bezczelne ataki".

