Jarosław Kaczyński gasi pożary w PiS. Znamy szczegóły spotkania, nie brakowało emocji

Spotkanie w Sękocinie, mające gasić wewnętrzne konflikty w PiS, odbyło się w napiętej atmosferze i ujawniło głębokie podziały w ugrupowaniu.

Mateusz Morawiecki ostro krytykował postępowanie Zbigniewa Ziobry, twierdząc, że szkodzi ono PiS-owi, podczas gdy Michał Wójcik i Jarosław Kaczyński stanęli w obronie byłego ministra.

Prezes Jarosław Kaczyński dąży do likwidacji wszystkich stowarzyszeń politycznych w ramach partii (w tym stowarzyszenia Mateusza Morawieckiego), co ma być krokiem do scentralizowania władzy i eliminacji wewnętrznych frakcji.

Można zakładać, że spotkanie polityków PiS w Sękocinie miało być próbą gaszenia pożarów wewnątrz PiS, z którymi od jakiegoś czasu zmaga się ugrupowanie. Czy to się udało Jarosławowi Kaczyńskiemu? Jak udało nam się ustalić, atmosfera była napięta.

Jednym z punktów zapalnych była sprawa Zbigniewa Ziobry, który niedawno opuścił Węgry i udał się do Stanów Zjednoczonych. Były premier Mateusz Morawiecki miał atakować byłego ministra sprawiedliwości i krytykować jego postępowanie. Podkreślił, że takie zachowanie szkodzi PiS-owi. Jak uważa, polityk powinien wrócić do Polski i na miejscu dochodzić do prawdy oraz udowadniać swoją niewinność.

W obronie Zbigniewa Ziobry stanął Michał Wójcik, który przez 10 minut miał ostro zwracać się przeciwko Mateuszowi Morawieckiemu. Stwierdził, że zarzuty byłego premiera to "bezczelne ataki". Także Jarosław Kaczyński miał bronić postępowania byłego szefa resortu sprawiedliwości.

To nie koniec burzy wokół stowarzyszeń?

Kolejną kością niezgody miały być stowarzyszenia. Jeszcze niedawno Jarosław Kaczyński otwarcie krytykował Mateusza Morawieckiego i jego stowarzyszenie Rozwój Plus, potem jednak politycy po długim spotkaniu, politycy mieli dojść do porozumienia. Jak się jednak okazuje, podczas spotkania ten temat powrócił, a prezes PiS ma chcieć likwidacji wszystkich stowarzyszeń. Wniosek w tym temacie najpewniej zostanie złożony na komitecie politycznym.

