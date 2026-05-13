Po takim zwycięstwie Tusk mógłby tylko zapłakać! Te wyniki nie dają mu żadnej nadziei

Opublikowano nowy sondaż poparcia partyjnego.

Przygotowana go pracownia United Surveys dla Wirtualnej Polski.

Wyniki mogą naprawdę głęboko zaniepokoić Donalda Tuska.

I to pomimo faktu, że Koalicja Obywatelska wygrywa zdecydowanie!

Wyniki sondażu

Zgodnie z wynikami najnowszego badania opinii publicznej, przeprowadzonego przez United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski, Koalicja Obywatelska zdobyła poparcie 32,5% ankietowanych, co stanowi wzrost o 0,7 punktu procentowego w porównaniu z poprzednim pomiarem. Na drugim miejscu uplasowało się Prawo i Sprawiedliwość, uzyskując 24% głosów, co oznacza spadek o 0,5 punktu procentowego. Trzecią siłą polityczną w zestawieniu okazałaby się Konfederacja, z poparciem na poziomie 13,1% (wzrost o 0,5 punktu procentowego). Warto zauważyć, że Konfederacja Korony Polskiej, kierowana przez Grzegorza Brauna, odnotowała znaczący wzrost o 2,3 punktu procentowego, osiągając 9,1% wskazań. Lewica, mimo spadku o 1,7 punktu procentowego, z wynikiem 6,8% również przekroczyłaby wymagany próg wyborczy.

Zobacz: Jest nowy pomysł, jak boleśnie uderzyć w Zbigniewa Ziobrę. "To byłby akt pokazania"

Poza progiem wyborczym znalazły się w tym sondażu następujące ugrupowania: Polskie Stronnictwo Ludowe z 4,1% poparcia, Partia Razem z 3,1% oraz Polska 2050, na którą zagłosowałoby 1,4% respondentów. Niewielka część ankietowanych, bo 5,9%, wciąż nie podjęła decyzji, na kogo odda swój głos.

Ogromny problem Tuska

Przekładając te wyniki na potencjalny rozkład miejsc w Sejmie, układ sił politycznych prezentowałby się następująco:

Koalicja Obywatelska zdobyłaby 193 mandaty.

Prawo i Sprawiedliwość uzyskałoby 138 mandatów.

Konfederacji przypadłoby 66 miejsc.

Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna wprowadziłaby 39 posłów.

Lewica zdobyłaby 24 mandaty.

Sprawdź: Przy pomocy AI ożywili Andrzeja Leppera. "Zostałem zamordowany". Szokujące nagranie w sieci!

Aby samodzielnie sprawować rządy, potrzeba 231 miejsc w parlamencie. Analizując te dane, można dojść do wniosku, że jedyną konfiguracją zapewniającą stabilną większość parlamentarną byłaby obecnie koalicja ugrupowań prawicowych, czyli Prawa i Sprawiedliwości, Konfederacji oraz Konfederacji Korony Polskiej. Razem dysponowałyby one 243 mandatami. Z drugiej strony, partie stanowiące obecny trzon rządu (czyli Koalicja Obywatelska i Lewica, zakładając, że PSL i Polska 2050 nie przekroczyłyby progu wyborczego) uzyskałyby łącznie 217 mandatów, co uniemożliwiłoby im samodzielne rządzenie. A wyobrazić sobie współpracę Donalda Tuska ze Sławomirem Mentzenem lub Grzegorzem Braunem jest naprawdę ciężko!

Galeria poniżej: Ludzie spotkali Tuska w Watykanie i się zaczęło! Zaskakujące sceny w kościele tuż przy grobie Jana Pawła II

13

Sonda Jak oceniasz rząd Donalda Tuska? Dobrze Średnio Źle Trudno powiedzieć

ZIOBRO POD OPIEKĄ TRUMPA! ZNOWU UCIEKŁ PRZED TUSKIEM! | Miziołek & Olczyk Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.