Jest nowy pomysł, jak boleśnie uderzyć w Zbigniewa Ziobrę. "To byłby akt pokazania"

Piotr Margielewski
2026-05-13 9:05

Doniesienia o wyjeździe ściganego byłego ministra sprawiedliwości do Stanów Zjednoczonych zelektryzowały polską scenę polityczną. Ucieczka Zbigniewa Ziobry do USA, podejrzanego w aferze Funduszu Sprawiedliwości, wywołała natychmiastową reakcję rządu. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiedział, że Polska będzie oczekiwać współpracy strony amerykańskiej przy ewentualnym wniosku o ekstradycję, nazywając całą sytuację "wstydem dla PiS-u". Ma też pomysł, jak boleśnie uderzyć w Zbigniewa Ziobrę.

  • Zbigniew Ziobro zamienił Węgry na USA.
  • Sprawą zbulwersowany jest m.in. Władysław Kosiniak-Kamysz.
  • Wicepremier przedstawił swój pomysł na uderzenie w byłego ministra sprawiedliwości.

Podczas konferencji prasowej wicepremier i szef MON, Władysław Kosiniak-Kamysz, odniósł się do medialnych doniesień o pobycie Zbigniewa Ziobry w Stanach Zjednoczonych. Podkreślił on fundamentalne znaczenie relacji polsko-amerykańskich dla bezpieczeństwa kraju, wyrażając jednocześnie jasne oczekiwania polskiego rządu w sprawie byłego ministra. – Relacje polsko-amerykańskie są bardzo dobre. To jest nasz fundament budowy bezpieczeństwa, w to inwestujemy. Oczywiście w sprawie Zbigniewa Ziobry mamy swoje oczekiwania. Mamy prawo oczekiwać współpracy od strony amerykańskiej, jeżeli będzie wniosek o ekstradycję  – stwierdził jednoznacznie Kosiniak-Kamysz. 

Szef MON nie szczędził także ostrych słów pod adresem Prawa i Sprawiedliwości. - Choć sprawa pana Ziobry to przede wszystkim wstyd dla PiS-u. Mówili, że są tacy odważni, silni, gotowi do brania odpowiedzialności za swoje decyzje. (...) Ze sztandarem prawa i sprawiedliwości szli do wyborów. (...) Ta ucieczka na Węgry najlepiej pokazuje, gdzie mają prawo, sprawiedliwość i odpowiedzialność - grzmiał.

Kosiniak-Kamysz wezwał również obecne władze PiS do usunięcia Zbigniewa Ziobry z szeregów partii! - To byłby akt pokazania, że nie akceptują braku brania odpowiedzialności - przekonywał.

