Już wiadomo, gdzie jest Zbigniew Ziobro! Przekazał, jaka specjalna misja go tam czeka

Wiadomo, gdzie jest Ziobro! Wybrał Waszyngton

Zbigniew Ziobro jeszcze niedawno mieszkał na Węgrzech, gdzie korzystał z prawa do azylu. W Budapeszcie przebywał przez długie miesiące, wcale nie zamierzając wracać do Polski, by stanąć przed wymiarem sprawiedliwości. Na byłym ministrze sprawiedliwości ciąży aż 26 zarzutów w związku z prowadzonym w Prokuraturze Krajowej śledztwie ws. Funduszu Sprawiedliwości. Jednak, gdy na Węgrzech doszło w wyniku wyborów do zmiany władzy, sytuacja Ziobry przestała być korzystna. Nowy premier Węgier jeszcze w kampanii wyborczej zapowiadał, że jeśli zdobędzie władzę, to polski polityk musi liczyć się z tym, że zostanie wydalony i przekazany Polsce.

Nowa misja Zbigniewa Ziobry w USA jako komentatora Republiki

Zbigniew Ziobro nie czekał jednak na rozwój sytuacji, tylko wyjechał do USA. Gdzie jest dokładnie? W najnowszym wywiadzie, którego udzielił telewizji Republika, przyznał, że przebywa teraz w Waszyngtonie. Wiadomo, że będzie on komentatorem politycznym stacji Republika, ale to nie wszystko. Jak wyjaśnił we wspomnianym wywiadzie (udzielił go we wtorek, 12 maja) ma też zamiar spotkać się z mieszkającą tam Polonią oraz przekazał, że „jednym z głównych celów jego zaangażowania politycznego” na terenie USA jest „oddziaływanie na amerykańską Polonię”.

CZYTAJ: Ziobro w USA. Jego obrońca ostrzega rząd przed wnioskiem o ekstradycję

Prokuratura bada, jak były minister stał się komentatorem stacji Sakiewicza

Polityk pytany był podczas rozmowy o wezwanie przez Prokuraturę Krajową jako świadka prezesa i redaktora naczelnego telewizji Republika, Tomasza Sakiewicza, aby wyjaśnić, dlaczego były minister stał się korespondentem tej stacji i czy to ma związek z przestępstwem poplecznictwa. Ziobro ocenił to wprost, jako „blamaż, kompromitację, nieudolność i niewywiązanie się przez Tuska ze zobowiązań", które trzeba "przykryć" - Nie mają Ziobry, to chcą zaatakować redaktora Sakiewicza. To jest obraz bezradności, bezsilności tej władzy, która chce kierować swą napaść wobec dziennikarzy, mediów - powiedział.

Republika już wcześniej kusiła Ziobrę, ale odmawiał

Ziobro podał także kilka szczegółów dotyczących swoich relacji z telewizją Republika. Przyznał, że stacja w ciągu ostatniego roku stacja kilkakrotnie składała mu propozycję pracy w roli komentatora! Przebywając w Budapeszcie, odmawiał, ale teraz decydując się na wyjazd do USA „uznał, że jest to nowa sytuacja”. - Telewizja Republika ma tutaj ogromny odbiór i zainteresowanie, siłę oddziaływania na Polonię amerykańską (...), więc uznałem, że łączenie tych dwóch ról jest zasadne i przyjąłem tą propozycję - przyznał Ziobro.

49