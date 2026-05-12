Wiadomo w jakim mieście przebywa Ziobro. Padła nazwa

Weronika Fakhriddinova
2026-05-12 22:43

Zbigniew Ziobro zabrał głos z USA i potwierdził, gdzie obecnie przebywa. Były minister sprawiedliwości poinformował na antenie Telewizji Republika, że jest w Waszyngtonie. Zapowiedział też aktywność skierowaną do amerykańskiej Polonii i tłumaczył, dlaczego przyjął propozycję współpracy z prawicową stacją. W tle pozostaje śledztwo dotyczące Funduszu Sprawiedliwości oraz działania Prokuratury Krajowej.

  • Zbigniew Ziobro przerwał milczenie, potwierdzając swoją obecność w Waszyngtonie w obliczu śledztwa dotyczącego Funduszu Sprawiedliwości.
  • Były minister sprawiedliwości zapowiedział intensywne działania wśród Polonii oraz współpracę z Telewizją Republika, co już budzi zainteresowanie Prokuratury Krajowej.
Ziobro potwierdził, że jest w Waszyngtonie

Zbigniew Ziobro poinformował wcześniej, że przebywa w Stanach Zjednoczonych. Teraz były minister sprawiedliwości doprecyzował, w jakim mieście się znajduje. We wtorek na antenie Telewizji Republika przyznał, że jest w Waszyngtonie.

Polityk podkreśla, że nie uciekł z Polski. Jak twierdzi, posługuje się dokumentem przyznanym mu wraz z prawem do azylu, które otrzymał na Węgrzech. Sprawa budzi ogromne emocje polityczne, bo Ziobro jest jednym z podejrzanych w prowadzonym przez Prokuraturę Krajową śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości. W tej samej sprawie podejrzanym jest również były wiceminister sprawiedliwości, poseł PiS Marcin Romanowski.

Ziobro chce działać wśród Polonii

Na antenie Telewizji Republika Ziobro mówił, że jednym z głównych powodów jego aktywności w USA ma być kontakt z Polakami mieszkającymi za oceanem. Jak stwierdził, chodzi o „oddziaływanie” na amerykańską Polonię.

Były minister sprawiedliwości przekonywał, że Telewizja Republika ma wśród Polonii duży zasięg i rozpoznawalność. Właśnie tym tłumaczył decyzję o przyjęciu propozycji współpracy ze stacją.

— Telewizja Republika ma tutaj ogromny odbiór i zainteresowanie, siłę oddziaływania na Polonię amerykańską, więc uznałem, że łączenie tych dwóch ról jest zasadne i przyjąłem tę propozycję — mówił Ziobro.

Według jego relacji propozycja współpracy pojawiała się już wcześniej. Ziobro przekazał, że stacja miała kilkakrotnie proponować mu rolę komentatora politycznego w ciągu ostatniego roku. Jak zaznaczył, gdy przebywał w Budapeszcie, odmawiał, ale po wyjeździe do USA uznał, że sytuacja się zmieniła.

Prokuratura interesuje się współpracą Ziobry z Republiką

Sprawa ma również wymiar śledczy. Prokuratura Krajowa wezwała redaktora naczelnego Telewizji Republika Tomasza Sakiewicza na przesłuchanie. Śledczy chcą wyjaśnić, czy zatrudnienie Ziobry w roli komentatora mogło mieć związek z przestępstwem poplecznictwa w sprawie Funduszu Sprawiedliwości.

Ziobro odniósł się do tych działań bardzo ostro. Przekonywał, że wezwanie Sakiewicza jest próbą uderzenia w media i pokazem bezradności obecnej władzy.

— Nie mają Ziobry, to chcą zaatakować redaktora Sakiewicza. To jest obraz bezradności, bezsilności tej władzy, która chce kierować swą napaść wobec dziennikarzy, mediów — stwierdził były minister sprawiedliwości.

Ziobro dodał również, że jego zdaniem działania te mają przykryć „blamaż”, „kompromitację” i „nieudolność” rządu Donalda Tuska.

Ziobro w USA i polityczna gra o Polonię

Pobyt Zbigniewa Ziobry w Stanach Zjednoczonych staje się kolejnym elementem politycznego sporu wokół śledztwa dotyczącego Funduszu Sprawiedliwości. Prokuratura Krajowa prowadzi działania związane z wyjaśnieniem okoliczności jego wyjazdu i współpracy z Telewizją Republika. Sam Ziobro przekonuje, że jego aktywność w USA ma charakter polityczny i medialny, a jednym z jej celów jest dotarcie do amerykańskiej Polonii.

