Głowę państwa mógłby wybierać parlament. Wiemy, co Polacy sądzą o takiej zmianie!

W wielu państwach prezydent jest wybierany nie w wyborach powszechnych, lecz przez parlament lub specjalne kolegia, jak ma to miejsce m.in. w Niemczech, Włoszech czy Estonii.

Mimo takich rozwiązań za granicą, aż 83 proc. Polaków uważa, że głowa państwa powinna być wybierana bezpośrednio przez obywateli.

Jedynie 11 proc. badanych popiera wybór prezydenta przez parlament, co pokazuje silne przywiązanie społeczeństwa do modelu wyborów powszechnych.

Drogie wybory. Może lepiej z nimi skończyć?

Powszechne wybory to ogrom pracy dla urzędników w całej Polsce i duże koszty. Wybory prezydenckie w 2025 r. kosztowały podatników co najmniej 550 mln zł. W wielu państwach prezydent nie jest wybierany w wyborach powszechnych, lecz w sposób pośredni — przez parlament lub specjalne kolegia. Ten model zwykle podkreśla ceremonialny charakter urzędu i ograniczoną rolę głowy państwa w codziennej polityce. Tak jest choćby w Niemczech, gdzie prezydenta wybiera Zgromadzenie Federalne złożone z posłów Bundestagu i delegatów landów. Podobnie funkcjonują Włochy: tam głowę państwa wskazuje wspólne posiedzenie obu izb parlamentu wraz z reprezentantami regionów, często po wielu turach głosowania, bo kandydat musi zdobyć szerokie poparcie. W Grecji prezydenta wybiera parlament, a brak wymaganej większości może nawet doprowadzić do wcześniejszych wyborów. Jeszcze bardziej złożony system ma Estonia, gdzie najpierw głosuje parlament, a jeśli nie uda się wyłonić zwycięzcy, decyzję podejmuje kolegium elektorskie złożone z parlamentarzystów i przedstawicieli samorządów.

Czy zmiana konstytucji jest potrzebna? Polacy wyrazili swoją opinię

Polacy wolą święto demokracji

Instytut Badań Pollster zapytał ankietowanych, w jaki sposób powinien być wybierany prezydent: przez wszystkich obywateli w ogólnopolskich wyborach czy przez Sejm i Senat, tak jak dzieje się to np. w Niemczech.

Aż 83 proc. respondentów uważa, że głowa państwa powinna być wybierana w wyborach powszechnych. Znacznie mniej — 11 proc. — opowiada się za wyborem prezydenta przez parlament. Pozostałe 6 proc. badanych nie ma w tej sprawie zdania.

Sondaż przeprowadzono w dniach 5–6 maja na próbie 1024 dorosłych Polaków.

PILNE! "Wystąpić o EKSTRADYCJĘ Ziobry!". Ambasador UJAWNIA kulisy ucieczki do USA i oskarża państwo!