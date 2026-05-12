Czy zmiana konstytucji jest potrzebna? Polacy wyrazili swoją opinię

Mimo że 42,3 proc. Polaków dostrzega potrzebę modyfikacji Konstytucji, to aż 46,3proc. respondentów nie ufa, że ewentualne propozycje zmian będą służyć interesom obywateli, a nie polityków.

W odpowiedzi na rosnącą debatę, Prezydent RP powołał organ, który ma analizować i przygotowywać propozycje zmian w ustawie zasadniczej.

Decyzja o powołaniu Rady Nowej Konstytucji spotkała się z negatywną oceną premiera, który uznał ją za "niepoważną inicjatywę", co wskazuje na polityczny konflikt wokół tematu.

Pierwsze z zadanych pytań dotyczyło oceny, czy Polska obecnie wymaga modyfikacji swojej Konstytucji. Z badania wynika, że łącznie 42,3 proc. uczestników sondażu wyraziło opinię o potrzebie takich zmian. Wśród nich, 20,1 proc. respondentów "zdecydowanie tak" opowiedziało się za zmianami, a 22,2 proc. wybrało odpowiedź "raczej tak". Z drugiej strony, 36 proc. ankietowanych nie widzi konieczności wprowadzania zmian, z czego 15,3 proc. "zdecydowanie nie", a 20,7 proc. "raczej nie". Co piąty badany (21,7 proc.) nie miał w tej kwestii sprecyzowanego zdania.

Kolejne pytanie sondażowe dotyczyło kwestii zaufania do potencjalnych propozycji zmian konstytucyjnych, w kontekście ich służenia "interesowi obywateli, a nie interesom polityków". W tej kwestii zaufanie wyraziło niespełna 30 proc. badanych (29,2 proc.). Dokładniej, 13,4 proc. "zdecydowanie tak" ufało, a 15,8 proc. "raczej tak". Dominującą postawą okazał się brak zaufania, który zadeklarowało 46,3 proc. respondentów (22,2 proc. "zdecydowanie nie" i 24,1 proc. "raczej nie"). Znaczna grupa 24,5 proc. ankietowanych nie potrafiła udzielić jednoznacznej odpowiedzi, wybierając opcję "trudno powiedzieć".

Propozycja prezydenta

Impuls do publicznej dyskusji na temat ewentualnych zmian w Konstytucji wyszedł od Karola Nawrockiego. Nawrocki, odnosząc się do obecnego stanu rzeczy, wyraził potrzebę fundamentalnych modyfikacji, choć nie wskazał konkretnego kierunku.

- Nie odpowiem dzisiaj narodowi, jaki system powinniśmy wybrać: czy system premierowski, czy system prezydencki, ale powiem wam, że tak dalej być nie może - mówił. - Tak dalej być nie może, że władza w Polsce rozkłada się na dwa ośrodki - dodał, podkreślając tym samym potrzebę uregulowania podziału władzy.

Rada Nowej Konstytucji

W odpowiedzi na rosnącą debatę, Prezydent RP podjął decyzję o powołaniu Rady Nowej Konstytucji, mającej za zadanie analizę i przygotowanie propozycji w tym zakresie. Decyzja ta spotkała się z krytyczną oceną ze strony premiera Donalda Tuska, który skomentował ją słowami, że "nie będzie udawał, że to jest poważna inicjatywa". Wśród członków powołanej Rady znaleźli się m.in. była prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska, byli marszałkowie Sejmu Marek Jurek i Józef Zych, a także grono konstytucjonalistów.

