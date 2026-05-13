Zmiany w konstytucji tylko po referendum? Polacy zabrali głos w najnowszym badaniu

Prezydent Karol Nawrocki rozpoczął prace nad „konstytucją nowej generacji”, wywołując ogólnopolską debatę o przyszłości ustawy zasadniczej.

Sondaż UCE Research/Onet ujawnia, że aż 68,8% Polaków żąda zatwierdzenia zmian w konstytucji w ogólnokrajowym referendum.

Sprawdź, jak wysoka deklarowana frekwencja i potężny głos społeczeństwa mogą zaważyć na planach prezydenta i polityków.

Inicjatywa prezydencka a głos społeczeństwa

Debata na temat ewentualnych zmian w ustawie zasadniczej nabrała tempa po niedawnych zapowiedziach prezydenta Karola Nawrockiego. Głowa państwa ogłosiła rozpoczęcie prac nad „konstytucją nowej generacji”, powołując w tym celu specjalną radę ekspertów. Inicjatywa ta, mająca na celu opracowanie nowych rozwiązań ustrojowych, niemal natychmiast stała się przedmiotem ożywionej dyskusji politycznej i społecznej. W tym kontekście kluczowe staje się pytanie o zdanie samych obywateli, czy chcą oni mieć bezpośredni wpływ na kształt najważniejszego aktu prawnego w państwie? Najnowsze badanie opinii publicznej rzuca na tę kwestię nowe światło.

Polacy chcą referendum konstytucyjnego. Analiza wyników sondażu

Wyniki sondażu przeprowadzonego przez UCE Research na zlecenie Onetu są jednoznaczne. Na pytanie, czy jakiekolwiek zmiany w konstytucji powinny zostać zatwierdzone przez Polaków w ogólnopolskim referendum, aż 68,8% badanych odpowiedziało twierdząco. To potężny mandat społeczny dla idei demokracji bezpośredniej w sprawach fundamentalnych.

Warto przyjrzeć się szczegółowej strukturze tych odpowiedzi:

42,6% respondentów wybrało odpowiedź „zdecydowanie tak”, co świadczy o silnym i ugruntowanym przekonaniu tej grupy.

26,2% ankietowanych wskazało opcję „raczej tak”, co również pokazuje szerokie poparcie, choć być może bardziej warunkowe.

Przeciwnego zdania jest znacznie mniejsza grupa Polaków. Łącznie przeciwnicy referendum stanowią 15,6% uczestników badania (6,4% „zdecydowanie nie” i 9,8% „raczej nie”). Istotny jest również odsetek osób niezdecydowanych – zdania w tej sprawie nie ma 15,5% ankietowanych. Ta grupa może w przyszłości stać się celem kampanii informacyjnych obu stron ewentualnego sporu.

Potencjalna frekwencja. Czy Polacy poszliby do urn?

Samo poparcie dla idei referendum to jedno, a gotowość do wzięcia w nim udziału – to drugie. Sondaż UCE Research zbadał również ten aspekt. Okazuje się, że deklarowana mobilizacja jest bardzo wysoka. Na pytanie, czy wzięliby udział w referendum w sprawie zmian w konstytucji, gdyby odbywało się ono w najbliższą niedzielę, twierdząco odpowiedziało łącznie 70,1% Polaków.

Należy jednak pamiętać, że deklaracje te nie przekładają się wprost na ostateczną frekwencję. Kluczowa jest tu analiza odpowiedzi „zdecydowanie tak”, która często jest traktowana jako wskaźnik tzw. twardego elektoratu, najbardziej zdeterminowanego do udziału w głosowaniu. W tym przypadku odpowiedź „zdecydowanie tak” wskazało aż 46,4% badanych. To bardzo wysoki odsetek, który sugeruje, że ewentualne referendum konstytucyjne mogłoby cieszyć się wiążącym zainteresowaniem, przekraczając wymagany próg frekwencyjny. Pozostałe 26,2% (odpowiedź „raczej tak”) to grupa, o której mobilizację trzeba by było zawalczyć w trakcie kampanii referendalnej. Do urn nie wybrałoby się 16,4% ankietowanych, a 13,5% wciąż się waha.

Konstytucja RP – jak wygląda procedura zmiany?

Wyniki sondażu stanowią ważny głos w debacie, jednak warto przypomnieć, jak w świetle prawa wygląda procedura zmiany ustawy zasadniczej. Jest to proces celowo skomplikowany, aby chronić stabilność porządku prawnego. Zgodnie z Artykułem 235 Konstytucji RP, projekt ustawy o zmianie konstytucji może przedłożyć:

co najmniej 1/5 ustawowej liczby posłów,

Senat,

Prezydent Rzeczypospolitej.

Ustawa o zmianie Konstytucji jest uchwalana przez Sejm większością co najmniej 2/ 3 głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów oraz przez Senat bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy senatorów. Co istotne, w przypadku zmian dotyczących rozdziałów I (Rzeczpospolita), II (Wolności, Prawa i Obowiązki Człowieka i Obywatela) oraz XII (Zmiana Konstytucji), podmioty uprawnione mogą zażądać przeprowadzenia referendum zatwierdzającego. Jeżeli za taką zmianą opowie się w głosowaniu większość głosujących, jest ona uznawana za przyjętą.

Wyraźny sygnał dla klasy politycznej

Najnowszy sondaż UCE Research dostarcza politykom i komentatorom bezcennej wiedzy. Polacy w przeważającej większości nie chcą być biernymi obserwatorami zmian w ustroju państwa. Domagają się prawa do bezpośredniego decydowania o kształcie Konstytucji RP poprzez referendum. Wysoka deklarowana frekwencja, zwłaszcza silna grupa osób „zdecydowanie” gotowych pójść do urn, to wyraźny sygnał, że temat ten budzi ogromne emocje i jest postrzegany jako sprawa najwyższej wagi. Wyniki te z pewnością staną się kluczowym argumentem w dalszej debacie publicznej i politycznym sporze wokół inicjatywy prezydenta.

