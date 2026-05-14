Wyjazd Ziobry do USA to porażka rządu Tuska? Miażdżąca opinia Polaków

Były Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro wyjechał do Stanów Zjednoczonych, co było zaskoczeniem dla polskiego rządu Donalda Tuska, który podejrzewał, że władze amerykańskie objęły Ziobrę nieformalną ochroną.

Sondaż SW Research wykazał, że 43,3% Polaków postrzega zgodę USA na przyjęcie Zbigniewa Ziobry jako polityczną porażkę rządu Donalda Tuska, co podważa jego skuteczność w relacjach międzynarodowych.

Minister Spraw Zagranicznych Radosław Sikorski zapowiedział, że Zbigniew Ziobro stanie przed polskimi organami ścigania, a MSZ skierowało notę dyplomatyczną do Węgier, pytając o status jego podróży.

Pobyt Zbigniewa Ziobry w Stanach Zjednoczonych, która nastąpiła po jego wyjeździe z Węgier, odbiła się szerokim echem na polskiej scenie politycznej. Według doniesień Onetu, przedstawiciele polskiego rządu mieli przypuszczać, że władze amerykańskie objęły Zbigniewa Ziobrę nieformalną ochroną. Początkowo w koalicji rządzącej panowało przekonanie, że Stany Zjednoczone nie będą chciały ryzykować pogorszenia relacji z Warszawą, co sprawiło, że informacja o wyjeździe polityka PiS do USA wywołała zaskoczenie i niedowierzanie.

W następstwie tych wydarzeń, w Polsce szybko pojawiły się pytania dotyczące efektywności działania rządu Donalda Tuska. Spekuluje się, że cała sytuacja może mieć negatywne konsekwencje dla ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka, który jest odpowiedzialny za reformy wymiaru sprawiedliwości. W obliczu tych wątpliwości, pracownia SW Research przeprowadziła sondaż na zlecenie Onetu, aby zbadać nastroje społeczne w tej kwestii.

Wyniki sondażu

W sondażu SW Research przeprowadzonym dla Onetu ankietowanych zapytano: "Czy zgoda USA na przyjęcie Zbigniewa Ziobry to polityczna porażka rządu Donalda Tuska?". Wyniki sondażu wskazują na wyraźny podział w opinii publicznej i sugerują, że narracja o porażce rządu znajduje poparcie u znacznej części społeczeństwa.

Największa grupa respondentów, stanowiąca 43,3 proc., wyraziła pogląd, że zgoda USA na przyjęcie Zbigniewa Ziobry jest polityczną porażką rządu. Z kolei niemal co czwarty badany czyli 23,8 proc. nie zgodził się z tezą o porażce. Warto zaznaczyć, że aż 33 proc. ankietowanych nie miało zdania w tej sprawie.

Stanowisko prezydenta

Do kwestii wyjazdu Zbigniewa Ziobry odniósł się również prezydent Karol Nawrocki podczas szczytu w Rumunii. Prezydent określił tę sprawę jako "pewien problem", zaznaczając jednocześnie, że nie powinno się jej szczegółowo omawiać w obecności zagranicznych gości. Podkreślił, że takie tematy stanowią "trwogę, którą pewnie znają także prezydenci innych państw", ponieważ odwracają uwagę od istotniejszych kwestii, takich jak bezpieczeństwo wschodniej flanki NATO.

- Inni zajmują się wizą dla prywatnego człowieka, który wyjechał, wypełniając formularz i znalazł się w Stanach Zjednoczonych. Uznaję, że to jest rzecz naprawdę odnosząca się do prywatnego życia i wypełnienia formularza wizowego przez byłego ministra sprawiedliwości. Ja sobie nie wyobrażam, że to w jakikolwiek sposób mogło wpłynąć na relacje polsko-amerykańskie. Zarówno ja, jak i prezydent Donald Trump jesteśmy poważnymi przywódcami swoich państw i wiemy, co jest ważne. Ważne są kwestie militarne, wojskowe, kwestie bezpieczeństwa, grupa G20 - mówił.

Stanowisko MSZ

Sam Zbigniew Ziobro, były Minister Sprawiedliwości, potwierdził swoją obecność w Waszyngtonie. W rozmowie z Telewizją Republika poinformował, że przebywa w Stanach Zjednoczonych, gdzie ma pełnić funkcję korespondenta stacji należącej do Tomasza Sakiewicza.

Sprawa wyjazdu Zbigniewa Ziobry spotkała się również z reakcją Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Szef resortu, Radosław Sikorski, zapowiedział, że osoby uchylające się od odpowiedzialności prawnej w końcu staną przed polskimi organami ścigania i sądem.

- Prędzej czy później trafią panowie przed oblicze polskiego prokuratora i polskiego sędziego, który wyda, mam nadzieję, sprawiedliwy wyrok - powiedział.

