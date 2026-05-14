Rafał Trzaskowski usłyszał pytanie i nie wytrzymał! Ostro zripostował dziennikarza

Prezydent Rafał Trzaskowski poinformował o przeprowadzeniu przez Warszawę pierwszej w historii miasta transkrypcji aktu małżeństwa zawartego przez osoby tej samej płci, uzasadniając to otwartością i tolerancją stolicy.

Decyzja o transkrypcji została podjęta w oparciu o orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz polskie sądy (w tym NSA), które jego zdaniem zobowiązują urząd do jej dokonania.

Sprawa wywołała kontrowersje i pytania o zgodność z polską Konstytucją, na co prezydent Warszawy zareagował oburzeniem, jednocześnie zapowiadając, że prawa i obowiązki wynikające z transkrypcji zostaną uregulowane na gruncie polskiego prawa, zgodnie z zapowiedzią premiera Donalda Tuska.

Rafał Trzaskowski poinformował, że Warszawa przeprowadziła pierwszą w swojej historii transkrypcję aktu małżeństwa zawartego przez osoby tej samej płci. Podkreślił przy tym, że miasto konsekwentnie działa jako ośrodek otwarty i tolerancyjny.

- Warszawa to miasto otwarte i tolerancyjne. I tutaj w ten sposób działamy bardzo konsekwentnie. Od wielu, wielu lat. Przypominam państwu, że podpisałem jako pierwszy kartę osób LGBT i konsekwentnie też wprowadzaliśmy ją w życie – argumentował polityk, uzasadniając decyzję władz miasta.

W trakcie sesji pytań i odpowiedzi, do Rafała Trzaskowskiego zwrócił się reporter wPolsce24, Rafał Jarząbek. Jego pytania wywołały natychmiastową i ostrą reakcję prezydenta. Dziennikarz zakwestionował legalność decyzji, odwołując się do polskiego prawa.

- Chciałbym się zapytać, czy polityk takiego formatu jak Pan powinien przestrzegać konstytucji. Chodzi mi o art. 18, który jasno mówi, że małżeństwo w Polsce to jest związek kobiety i mężczyzny. Jak to ma się do Pana decyzji? – pytał reporter. - Jeżeli Warszawa jest również tak tolerancyjnym miastem, to co w przypadku, jeżeli zgłosi się jakiś taki właśnie przykład wielożeństwa? Jeden mężczyzna, trzy żony czy również to będzie podlegało transkrypcji? - dodał

Reakcja Trzaskowskiego

Sposób sformułowania pytań spotkał się z dezaprobatą Rafała Trzaskowskiego, który nie wytrzymał i ocenił je jako nieodpowiednie do powagi omawianego tematu.

- Robienie sobie żartów z dzisiejszego dnia nie przystoi chyba żadnym mediom i opowiadanie tego typu bzdur, które pan opowiadał i zawarł w swoim drugim pytaniu. Bo jeżeli chodzi o kwestię bigamii, to tutaj prawo polskie jest jasne – wskazał prezydent, wyrażając swoje zażenowanie.

Prezydent Warszawy wezwał do zachowania powagi i okazywania szacunku wszystkim obywatelom i obywatelkom Rzeczypospolitej Polskiej. Odnosząc się do kwestii transkrypcji, Rafał Trzaskowski podkreślił, że decyzja opiera się na orzeczeniu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

- Mamy orzeczenia polskich sądów, NSA i to już pełną linię orzeczniczą, z których jasno wynika, że taka transkrypcja powinna być dokonywana. I nie ma tutaj żadnej możliwości po tych orzeczeniach jakiejkolwiek interpretacji. Tylko ja, jako szef Urzędu Stanu Cywilnego, jestem również na mocy prawa europejskiego, jak i na mocy prawa polskiego, zobowiązany dokonać takiej transkrypcji – zaznaczył.

Polityk wskazał, że odrębną kwestią są prawa i obowiązki przysługujące osobom, których dotyczy transkrypcja. Dodał, że ich zakres zostanie określony na gruncie prawa polskiego, zgodnie z zapowiedzią premiera Donalda Tuska.

- Dla mnie całkowicie oczywiste, że jeżeli chodzi o te prawa, które wynikają z prawa europejskiego, no to oczywiście one tutaj będą miały zastosowanie. Natomiast te wszystkie prawa, które dotyczą prawa rodzinnego, bo tego nie reguluje prawo europejskie, one będą regulowane zgodnie z polskim prawem, z konstytucją i z orzeczeniami trybunałów, zarówno europejskich, jak i polskich sądów – podsumował Rafał Trzaskowski.

