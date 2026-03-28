Karol Nawrocki przemówił w USA. Wystąpienie na CPAC. Mocne słowa o Rosji

W Dallas w stanie Teksas dobiega końca konferencja amerykańskich środowisk konserwatywnych CPAC. Jednym z gości wydarzenia był prezydent Karol Nawrocki, który w sobotę (28 marca) wygłosił przemówienie na temat stanu relacji polsko-amerykańskich. Prezydent poruszył również kwestie aktualnych wyzwań dotyczących bezpieczeństwa, jak również spojrzenia Europy na Rosję. Przemówienie zaplanowane było na godzinę 21:15 czasu polskiego. Oto, co powiedział Karol Nawrocki.

Prezydent Polski wystąpił na konferencji CPAC. Padły słowa o sojuszu z USA

Karol Nawrocki na początku wystąpienia mówił o powstaniu USA niemal 250 lat temu i wspomniał o Polakach, którzy byli ważni w historii USA, Tadeuszu Kościuszce i Kazimierzu Pułaskim. Jak mówił wszędzie wolność jest warta obrony, a Polska i USA są zbudowane na tych samych wartościach. Na temat Rosji Nawrocki mówi twardo: - W dzisiejszej Europie mamy do czynienia z agresywną Rosją. Reżimem, który najeżdża swoich sąsiadów. Reżimem, który niszczy miasta. Reżimem, który wierzy, że władza daje mu prawo do dominacji nad innymi. A dziś ten sam reżim próbuje wmówić światu: „Jesteśmy obrońcami tradycyjnych wartości”. To kłamstwo. Rosja nie broni konserwatyzmu. Rosja reprezentuje korupcję i przemoc. Prawdziwy konserwatyzm szanuje narody. Prawdziwy konserwatyzm szanuje ludzką godność. Prawdziwy konserwatyzm wierzy w wolność w ramach prawa.

Prezydent Nawrocki wspomniał też o udziale polskich żołnierzy na misjach: - Sojusze nie budują się tylko w salach konferencyjnych i za zamkniętymi drzwiami. Budują się na polu bitwy. Budują się w chwilach odwagi. Budują się w chwilach poświęcenia – w tym w chwilach odwagi i ostatecznego poświęcenia, jakie zademonstrowało 66 polskich żołnierzy, którzy oddali życie w Iraku i Afganistanie.

Nawiązał też, do tego, że niedawno w Białym Domu odbyła się uroczysta ceremonia, podczas której prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump przyznał Medal Honoru – pośmiertnie – sierżantowi sztabowemu Michaelowi Ollisowi, który oddał życie w Afganistanie, by uratować polskiego żołnierza – porucznika Karola Cierpicę. Prezydent Nawrocki w swoim przemówieniu zwrócił też uwagę na sojusz Polski z USA, podkreślając wkład Polski w budowanie obronności. Jak mówi w Polsce są amerykańscy żołnierze, a Polska rozumie czym są sojusze. - Po raz pierwszy w historii Polacy są szczęśliwi, że obcy żołnierze tu są.

Zanim na scenie pojawił się prezydent Nawrocki wystąpili na niej szef TV Republika Tomasz Sakiewicz oraz dziennikarz stacji, Michał Rachoń. Redaktor Rachoń chwali się, że w Polsce istnieje TV Republika, którą wspiera społeczeństwo.

Wizyta prezydenta Nawrockiego w USA

Prezydent Nawrocki w sobotę miał także szereg innych aktywności. Odwiedził fabrykę samolotów F-35. To tam powstają nowoczesne myśliwce F-35, które trafią do polskiego wojska. - Prezydent RP składa wizytę w USA, podczas której m. in. odwiedził siedzibę zakładów Lockheed Martin Aeronautics w Teksasie, specjalizujących się w produkcji myśliwców wielozadaniowych piątej generacji F–35, które już w połowie tego roku stacjonować będą w 32. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Łasku - podano na oficjalnym profilu Kancelarii Prezydenta na platformie X.

Polska kupiła 32 takie maszyny w 2020 roku. Wartość kontraktu wyniosła 4,6 miliarda dolarów. Pierwsze samoloty mają pojawić się w kraju jeszcze w tym roku. Będą stacjonować w bazie w Łasku. W Stanach Zjednoczonych trwają już szkolenia polskich pilotów i techników. W niedzielę (29 marca) zaplanowane jest jego spotkanie prezydenta Karola Nawrockiego z Polonią i Polakami.

