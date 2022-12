Nawet wyborcy PiS nie popierają pomysłu Błaszczaka i Kaczyńskiego w sprawie Patriotów

Polacy nie chcą wysyłać niemieckich Patriotów na Ukrainę

W najnowszym sondażu IBRIS dla "Rzeczpospolitej" zapytano respondentów o stosunek do sprawy obecności w Polsce rakiet Patriot z Niemiec. Odpowiedź z pewnością mocno zaskoczyła polityków Prawa i Sprawiedliwości. Okazuje się bowiem, że zaledwie 12,5 proc. ankietowanych popiera propozycję prezesa PiS, by baterie Patriotów wysłać do Ukrainy. "Rz" podaje, że aż 40 proc. badanych chce, by Polska przyjęła propozycję niemieckiego MON rozmieszczenia rakiet w Polsce, zaś 28,5 proc. uważa, że decyzję o ich lokalizacji powinno podjąć NATO. Pozostali ankietowani, czyli 11,8 proc., nie mają zdania w tej sprawie.

Wyborcy PiS wolą rozmieścić systemy Patriot przy naszej granicy

Jeszcze ciekawiej wyniki sondażu wyglądają wśród wyborców PiS. Z propozycją szefa MON Mariusza Błaszczaka oraz prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, którzy chcą, aby rakiety Patriot zostały wysłane do Ukrainy, zgadza się tylko 29 proc. wyborców obozu rządzącego, a co trzeci ich zwolennik (34 proc.) chce, aby o ich lokalizacji zdecydowali członkowie paktu. A jak pomysł Kaczyńskiego i Błaszczaka oceniają wyborcy opozycji? Wyniki są zaskakująco podobne. Za rozmieszczeniem rakiet Patriot przy naszej granicy i jednocześnie za wzmocnieniem polskiej granicy tą bronią opowiedziało się aż 64 proc. wyborców opozycji, a za decyzją NATO w tej sprawie co czwarty jej zwolennik (27 proc.). Jak widać, pomysł PiS niechętnie przyjęli nawet jego wyborcy. "Można by pokusić się o tezę, że choć – widać to w innych badaniach – Polacy stali się bardziej nieufni wobec Niemiec w związku z tym, że Berlin niemrawo pomaga Ukrainie, to jednak obsesyjna antyniemieckość Jarosława Kaczyńskiego w tej sprawie wcale nie przypadła im do gustu" - czytamy w "Rzeczpospolitej".

Niemcy zaproponowali Polsce swoje Patrioty po wybuchu w Przewodowie

Przypomnijmy, że pomysł rozmieszczenia rakiet Patriot w Polsce wyszedł ze strony Niemiec po incydencie w Przewodowie 15 listopada 2022 roku. Zginęło wówczas dwóch mężczyzn. Po tym, jak ukraińska rakieta, która zestrzeliła rosyjski pocisk i spadła na terytorium Polski, powodując eksplozję, niemiecka szefowa resortu obrony zaproponowała rozmieszczenie w Polsce przy granicy z Ukrainą baterii Patriot. Na te propozycję początkowo entuzjastycznie zareagowali Mariusz Błaszczak oraz prezydent Andrzej Duda. Potem Błaszczak zmienił zdanie i zaproponował, aby rakiety wysłać Ukrainie. Poparł go Kaczyński.

Niemcy wciąż oferują Patrioty. Czy Polska je przyjmie?

