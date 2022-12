Zaskakujące słowa ministra Błaszczaka. Niemcy rozważą wysłanie Patriotów na Ukrainę

W Sejmie dyskusja o obronie nieba

Posiedzenie sejmowej komisji obrony narodowej miało być poświęcone rozpatrzeniu informacji MON na temat udziału polskiego przemysłu zbrojeniowego w Pakiecie Wzmocnienia Sił Zbrojnych RP na lata 2023-2025. Na posiedzeniu był obecny m.in. wiceminister obrony Wojciech Skurkiewicz.

Wiceprzewodniczący komisji Czesław Mroczek (KO) zgłosił wniosek formalny dotyczący rozszerzenia porządku obrad. – Chodzi o to, abyśmy w punkcie pierwszym dzisiejszego posiedzenia przyjęli dezyderat do Rady Ministrów i Najwyższej Izby Kontroli w sprawie nieodpowiedzialnej decyzji MON o odmowie przyjęcia wsparcia sojuszniczego w zakresie wzmocnienia systemu obrony powietrznej w sytuacji bezpośredniego zagrożenia naszego terytorium atakiem rakietowym – powiedział poseł KO, mając na myśli warunek rządu, czyli rozlokowanie broni w Ukrainie, zamiast w Polce. – Niemcy chcą skierować do Polski dwie baterie systemu Patriot. Minister Mariusz Błaszczak odmówił przyjęcia tego wzmocnienia. To decyzja niezwykle bulwersująca, naraża na szwank zdrowie i życie Polaków – kontynuował Mroczek.

Lambrecht przekaże propozycję rządowi Niemiec

Jednocześnie okazało się, że minister Mariusz Błaszczak przeprowadził 30 listopada rozmowę z niemiecką minister obrony Christine Lambrecht, o czym napisał na Twitterze. – „Podczas dzisiejszej rozmowy ponownie przekonywałem niemieckie MON, że rozstawienie Patriot na Ukrainie zwiększy bezpieczeństwo Polski i Ukrainy – podkreślił minister. – Christine Lambrecht zadeklarowała, że przedstawi tę propozycję w ramach rządu. Liczę na akceptację. Zapowiedziałem wsparcie podczas ewentualnych rozmów na forum NATO” – poinformował szef MON.

Podczas dzisiejszej rozmowy ponownie przekonywałem 🇩🇪 MON, że rozstawienie Patriot na 🇺🇦 zwiększy bezpieczeństwo 🇵🇱i🇺🇦. Ch. Lambrecht zadeklarowała, że przedstawi tę propozycję w ramach rządu. Liczę na akceptację. Zapowiedziałem wsparcie podczas ewentualnych rozmów na forum NATO.— Mariusz Błaszczak (@mblaszczak) November 30, 2022

