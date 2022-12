Trwają dostawy zestawów Piorun dla wojska. "To nie ostatnia dostawa zaplanowana w tym roku"

Nie będzie ustawy zbliżającej do KPO?

Błaszczak poinformował o dostawach zestawów Piorun

"Trwają dostawy zestawów Piorun do Wojska Polskiego. Kolejnych kilkaset przeciwlotniczych rakiet i kilkadziesiąt wyrzutni trafiło do naszych żołnierzy. To nie ostatnia dostawa zaplanowana w tym roku" - poinformował Błaszczak na Twitterze.

Czym jest Piorun?

Systemy rakietowe Piorun produkowane są przez spółkę Mesko ze Skarżyska-Kamiennej, będącą częścią Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Zestawy Piorun przeznaczone są do zwalczania nisko lecących statków powietrznych (samoloty, śmigłowce, drony). Do końca 2021 roku dostarczono w Polsce ok. 730 szt. pocisków i 260 mechanizmów startowych zestawów. Pioruny cieszą się popularnością także w USA i Estonii. Doskonale sprawdzają się podczas trwającej w Ukrainie wojny. Według ukraińskiej armii w trakcie prowadzenia działań przeciwko siłom rosyjskim podczas inwazji Rosji na Ukrainę niektóre rosyjskie samoloty Su-34, Su-25 oraz śmigłowce Mi-24 i Ka-52 zostały zestrzelone przy pomocy zestawów Piorun.

Dane techniczne Pioruna

Obsługa: 1 osoba

Masa zestawu: 16,5 kg

Masa pocisku: 10,5 kg

Masa głowicy: bojowej 1,82 kg

Długość pocisku rakietowego: 1596 mm

Zasięg rażenia celów: 400–6500 m

Wysokość rażenia celów: 10–4000 m

Układ naprowadzania: podczerwień

Błaszczak poinformował o dostawach zestawów Piorun

"Trwają dostawy zestawów Piorun do Wojska Polskiego. Kolejnych kilkaset przeciwlotniczych rakiet i kilkadziesiąt wyrzutni trafiło do naszych żołnierzy. To nie ostatnia dostawa zaplanowana w tym roku" - poinformował Błaszczak na Twitterze.

Czym jest Piorun?

Systemy rakietowe Piorun produkowane są przez spółkę Mesko ze Skarżyska-Kamiennej, będącą częścią Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Zestawy Piorun przeznaczone są do zwalczania nisko lecących statków powietrznych (samoloty, śmigłowce, drony). Przypomnijmy, że do końca 2021 roku dostarczono w Polsce ok. 730 szt. pocisków i 260 mechanizmów startowych zestawów. Pioruny cieszą się popularnością także w USA i Estonii. Doskonale sprawdzają się podczas trwającej w Ukrainie wojny. Według ukraińskiej armii w trakcie prowadzenia działań przeciwko siłom rosyjskim podczas inwazji Rosji na Ukrainę niektóre rosyjskie samoloty Su-34, Su-25 oraz śmigłowce Mi-24 i Ka-52 zostały zestrzelone przy pomocy zestawów Piorun.

Dane techniczne Pioruna

Obsługa: 1 osobaMasa zestawu: 16,5 kgMasa pocisku: 10,5 kgMasa głowicy: bojowej 1,82 kgDługość pocisku rakietowego: 1596 mmZasięg rażenia celów: 400–6500 mWysokość rażenia celów: 10–4000 mUkład naprowadzania: podczerwień

Trwają dostawy zestawów Piorun do Wojska Polskiego. Kolejnych kilkaset przeciwlotniczych rakiet i kilkadziesiąt wyrzutni trafiło do naszych żołnierzy. To nie ostatnia dostawa zaplanowana w tym roku. pic.twitter.com/p62CE9fX61— Mariusz Błaszczak (@mblaszczak) November 30, 2022

Trwają dostawy zestawów Piorun do Wojska Polskiego. Kolejnych kilkaset przeciwlotniczych rakiet i kilkadziesiąt wyrzutni trafiło do naszych żołnierzy. To nie ostatnia dostawa zaplanowana w tym roku. pic.twitter.com/p62CE9fX61— Mariusz Błaszczak (@mblaszczak) November 30, 2022

Krzysztof Bosak: "Minister Błaszczak został zmuszony przez prezesa Kaczyńskiego, by palić głupa " [Sedno Sprawy] Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.