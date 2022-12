Ukraina dołączy do NATO? Jens Stoltenberg podał warunek

Podczas spotkania ministrów spraw zagranicznych państw Sojuszu Stoltenberg odniósł się do sytuacji w Ukrainie. - Najważniejszym i najpilniejszym wysiłkiem jest obecnie to, żeby zapewnić Ukrainie przetrwanie jako państwu suwerennemu i niepodległemu. By to osiągnąć, musimy zmobilizować jak najwięcej środków militarnych, ekonomicznych i finansowych. To właśnie robimy i na tym się skupiamy - zapewnił Stoltenberg.

Jens Stoltenberg dodał, że NATO będzie wspierać Kijów. - Najlepszy sposób na zapewnienie trwałego pokoju na Ukrainie to dostarczanie jej uzbrojenia - mówił.

NATO wspiera Ukrainę

- Zgodziliśmy się, że wesprzemy Ukrainę, by poradziła sobie ze zniszczeniami sieci energetycznej - powiedział podczas konferencji prasowej sekretarz generalny NATO, podsumowując ustalenia szefów dyplomacji państw członkowskich. Jens Stoltenberg ocenił, że sojusz pokazuje w ten sposób "jedność i wsparcie dla Ukrainy". - Nie wycofamy się - deklarował.

Komentując przystąpienie do Sojuszu dwóch ostatnich jego członków - Macedonii Północnej i Czarnogóry - zapewnił, że "drzwi do NATO pozostają otwarte i Rosja nie ma w tej kwestii prawa veta". "Rosja nie ma tu głosu i zasada ta dotyczy również Ukrainy" - podkreślił Stoltenberg.