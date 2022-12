Sekretarz generalny NATO, Jens Stoltenberg, wystąpił w Madrycie na zgromadzeniu państw sojuszniczych Paktu Północnoatlantyckiego. Norweg apelował o ratyfikowanie akcesji Szwecji i Finlandii do organizacji. - Podpisaliśmy protokoły akcesyjne, proces ratyfikacji prawie się zakończył. 28 państw na 30 ratyfikowało już te protokoły - mówił Stoltenberg.

Jens Stoltenberg apeluje do krajów NATO. Węgry w tym roku akcesji nie będą rozpatrywać

Ostatnie kraje, które nie ratyfikowały akcesji, to Turcja i Węgry. Z pierwszym z nich Szwecja i Finlandia w sprawie swojego dołączenia do NATO podejmowały specjalne uzgodnienia. - Turcja, Szwecja i Finlandia podpisały w czerwcu memorandum, w którym zobligowały się do współpracy w dziedzinie zwalczania terroryzmu - przypominał Jens Stoltenberg podczas 68. rocznej Sesji Zgromadzenia Parlamentarnego NATO.

Co do drugiego z krajów, które jeszcze nie zaakceptowały Szwecji i Finlandii w NATO, to nie wiadomo, czy Budapeszt w ogóle pochyli się nad sprawą w tym roku. Pojawiają się przesłanki, że tak się nie stanie. Szwedzki dziennik "Svenska Dagbladet" wskazuje bowiem, że do końca roku rząd Viktora Orbana (59 l.) akcesją się nie zajmie. Gazeta powołuje się na relację Martona Tomposa, polityka opozycyjnego węgierskiego Ruchu Momentum.

Dlaczego Węgry opóźniają akcesję Szwecji i Finlandii do NATO? "Orban nienawidzi, gdy ktoś mówi, co ma robić"

Zdaniem węgierskiego opozycjonisty, premier Węgrów nie zdecydował się na podjęcie sprawy ratyfikacji akcesji ze względu na swój charakter. - Orban nienawidzi, gdy ktoś mówi mu, co ma robić - mówi Tompos. Z kolei były szef węgierskiego MSZ wskazuje na to, że szef rządu budapesztańskiego wykorzystuje sytuację do prowokowania Zachodu. - Orban prowokuje teraz Zachód. To jest psychologia. Chce sprawdzić, jak daleko może się posunąć - mówi Peter Balazs, były szef MSZ.

