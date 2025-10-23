Czy internet pokona telewizję? Debata "Super Expressu" z Joanną Pinkwart i Piotrem Witwickim

Piotr Margielewski
Piotr Margielewski
2025-10-23 20:22

Czy jesteśmy świadkami zmierzchu ery telewizji? W dobie smartfonów i nieograniczonego dostępu do internetu, tradycyjny odbiornik wydaje się tracić na znaczeniu. "Super Express" zaprasza na fascynującą debatę, w której Joanna Pinkwart, przedstawicielka Kanału Zero, zmierzy się z Piotrem Witwickim z Polsatu, aby rozstrzygnąć, czy internet ostatecznie pokona telewizję.

Debata

i

Autor: Domena Publiczna, Marek Kudelski/Super Express, Wojciech Stróżyk/ Reporter

To debata, która może zdefiniować przyszłość mediów w Polsce. "Super Express" zorganizował wyjątkowe spotkanie, w którym Joanna Pinkwart i Piotr Witwicki, dwie znane postacie polskiego świata mediów i technologii, zmierzyli się w dyskusji na temat ewentualnej dominacji internetu nad telewizją. Czy tradycyjne kanały informacyjne i rozrywkowe są skazane na porażkę w starciu z algorytmami i treściami generowanymi przez użytkowników?

Zobacz: Znana pisarka obelżywie atakuje Nawrockiego i Hołownię. "Pasowali jak qu*** do Chopina"

Sonda
Czy internet wyprze telewizję?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

DEBATA SUPER EXPRESSU