Czy internet pokona telewizję? Debata "Super Expressu" z Joanną Pinkwart i Piotrem Witwickim

Czy jesteśmy świadkami zmierzchu ery telewizji? W dobie smartfonów i nieograniczonego dostępu do internetu, tradycyjny odbiornik wydaje się tracić na znaczeniu. "Super Express" zaprasza na fascynującą debatę, w której Joanna Pinkwart, przedstawicielka Kanału Zero, zmierzy się z Piotrem Witwickim z Polsatu, aby rozstrzygnąć, czy internet ostatecznie pokona telewizję.
To debata, która może zdefiniować przyszłość mediów w Polsce. "Super Express" zorganizował wyjątkowe spotkanie, w którym Joanna Pinkwart i Piotr Witwicki, dwie znane postacie polskiego świata mediów i technologii, zmierzyli się w dyskusji na temat ewentualnej dominacji internetu nad telewizją. Czy tradycyjne kanały informacyjne i rozrywkowe są skazane na porażkę w starciu z algorytmami i treściami generowanymi przez użytkowników?