Wiec Donalda Tuska we Wrocławiu 24.06. O której i gdzie rozpocznie się wiec?

Marsz, który Donald Tusk zorganizował w Warszawie 4 czerwca ściągnął do stolicy tysiące osób. Widzą to, PO postanowiła iść dalej tym torem i organizować kolejne masowe spotkania z wyborcami. W zeszłym tygodniu (16 czerwca) odbył się wiec Tuska w Poznaniu, natomiast już za kilka dni 24.06 szykowany jest kolejny wiec Donalda Tuska, tym razem we Wrocławiu. Pierwotnie spotkanie we Wrocławiu miało się odbyć kilka dni wcześniej, we wtorek 20 czerwca, ale środowisko Tuska zmieniło zdanie i przełożyło termin wiecu. Wiadomo, że wiec szefa PO Donalda Tuska rozpocznie się 24.06 (sobota) we Wrocławiu na pl. Nowy Targ o godz. 13:00. Spotkanie ma mieć charakter otwarty. Spotkanie Donalda Tuska z Polakami na Dolnym Śląsku to element kampanii PO "Tu jest przyszłość!". W tym samym czasie ma się odbyć także konwencja programowa PiS i to także na Dolnym Śląsku. Nieznane jest jeszcze konkretne miejsce konwencji PiS, ale pojawiają się doniesienia o Turowie (konwencja miała odbyć się w Łodzi, ale dosłownie w ostatniej chwili podjęto inną decyzję).

Dlaczego wiec Tuska odbędzie się na Dolnym Śląsku we Wrocławiu? Senator PO wyjaśnia

Dlaczego Tusk wybrał na swój kolejny wiec Wrocław? Do sprawy odniósł się m.in. polityk Platformy Obywatelskiej, senator Bogdan Zdrojewski: - Jak państwo pewnie pamiętają, cztery lata temu przegraliśmy na Dolnym Śląsku wybory z PiS-em, była to spora niespodzianka, a jeszcze większą niespodzianką było to, że PiS uzyskał lepszy rezultat w samym Wrocławiu. Ta sytuacja nie może się powtórzyć – cytuje polityka wroclife.pl.

We wtorek Tusk w czasie wyjazdowego posiedzenia Klubu Parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej mówił: Mamy powód do satysfakcji; mimo że jesteśmy w opozycji już 8 lat, nagle odzyskaliśmy poczucie sprawczości i ludzie to doceniają. (...) Ja każdego dnia mam poczucie, że coraz więcej Polek i Polaków wie, nie tylko wie, co się naprawdę w Polsce dzieje, ale że coraz więcej Polek i Polaków wie, że to, co robimy, ma sens i że to przynosi nadzieję.