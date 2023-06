Konwencja PiS na Dolnym Śląsku jest zaplanowana na 24 czerwca

Konwencja PiS jest zaplanowana na sobotę 24 czerwca. To już druga konwencja programowa PiS w ostatni czasie. Pierwsza, która została zorganizowana w maju pod hasłem "Programowy Ul" przyniosła nowe propozycje i zapowiedzi, które Prawo i Sprawiedliwość chce realizować. Chodzi o podwyższenie świadczenia 500 plus i wprowadzenie zmian przyszłego roku, by kwota świadczenia z programu Rodzina 500+ zostanie podniesiona do 800 złotych. Drugą propozycją przedstawioną w czasie majowej konwencji był nowy program bezpłatnych leków. Jak podano z darmowych leków będzie mogła korzystać kolejna grupa seniorów oraz dzieci i młodzież do 18 roku życia. Dodatkowo Jarosław Kaczyński zapowiedział, że zostaną też opłaty za autostrady. - Jeśli tylko uda się uchwalić w odpowiednim czasie ustawy, to w najkrótszym możliwe okresie, my to zniesiemy. Jeśli chodzi o sytuacje, gdzie autostrady są prywatne albo są w dzierżawie, tam obiecujemy, że w ciągu kolejnego roku to załatwimy - ogłosił prezes PiS.

Idąc za ciosem PiS organizuje kolejną konwencję programową. Pierwotnie konwencja miała się odbyć w Łodzi w tamtejszej Atlas Arenie. Jednak na kilka dni przed wyznaczoną datą konwencji, czyli przed sobotą 24.06, w poniedziałek (19.06) nowy szef sztabu wyborczego PiS, Joachim Brudziński ogłosił, że miejsce konwencji się zmienia i konwencja programowa PiS przenosi się na Dolny Śląsk: - Prawo i Sprawiedliwość zawsze jest blisko ludzkich spraw i blisko problemów Polaków. Dlatego odpowiadając na zaproszenie mieszkańców Dolnego Śląska sztab postanowił o zmianie formuły i miejsca naszego sobotniego wydarzenia.

Gdzie odbędzie się sobotnia (24.06) konwencja PiS?

Wczoraj gościem TVP był szef sztabu wyborczego PiS Joachim Brudziński. — Postanowiliśmy naszą najbliższą nie tyle konwencję, bo raczej należałoby to określić mianem wiecu, zorganizować tam, gdzie jest realny problem, gdzie ludzie oczekują pomocy od polityków, czyli w Bogatyni, gdzie jest kopalnia Turów — poinformował.

Konwencją PiS odbędzie się na Dolnym Śląsku, właśnie na ten region padł wybór. Dlaczego? Politycy opozycji twierdzą, że to za sprawą tego, iż prezydent Łodzi, w której miała się odbyć konwencja pierwotnie, Hanna Zdanowska zapowiedziała, że miasto przekaże dochód z wynajmu sali Atlas Areny zostanie przekazany na miejski program in vitro. Inni zaś twierdzą, że za zmianą miejsca konwencji stoi fakt, że w tę samą sobotę, 24 czerwca, we Wrocławiu ma się odbyć wiec Donalda Tuska.

Jak pisaliśmy wcześniej, z nieoficjalnych informacji, które pojawiły się w mediach wynikało, że konwencja PiS może odbyć się w Turowie. Taką informację ustalił Polsat News: - W dolnośląskim Turowie, gdzie znajduje się kopalnia węgla brunatnego, odbędzie się w sobotę konwencja PiS - czytaliśmy na polsatnews.pl. Pytany o to przez Polsat News rzecznik rządu Piotr Müller nie potwierdził tej informacji, ale też jej nie zaprzeczył. Dodał jednak, że: - Nie musimy być dokładnie w tym samym miejscu na placu, bo mogłoby się to niedobrze skończyć. Chcemy pokazać różne wizje Polski.

