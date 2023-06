Na kilka dni przed konwencją PiS nastąpiły wielkie zmiany! Ogłosił je nowy szef sztabu wyborczego

Konwencja programowa Prawa i Sprawiedliwości, która miała być kolejnym ważnym wydarzeniem w przedwyborczym wyścigu zaplanowana została na ostatni weekend czerwca, a konkretnie na 24.06. Miejscem spotkania miała być Łódź, o czym informowano. Jednak tuż na ostatniej prostej przed konwencją ogłoszono wielkie zmiany. - PiS zawsze jest blisko ludzkich spraw i blisko problemów Polaków. Dlatego odpowiadając na zaproszenie mieszkańców Dolnego Śląska sztab postanowił o zmianie formuły i miejsca naszego sobotniego wydarzenia - poinformował szef sztabu wyborczego PiS Joachim Brudziński w poniedziałek (19.06) wieczorem. Nowe informacje o sobotnim wydarzeniu podał w poniedziałek europoseł PiS i szef sztabu wyborczego przekazał na Twitterze pisząc: - Prawo i Sprawiedliwość zawsze jest blisko ludzkich spraw i blisko problemów Polaków. Dlatego odpowiadając na zaproszenie mieszkańców Dolnego Śląska sztab postanowił o zmianie formuły i miejsca naszego sobotniego wydarzenia.

Konwencja PiS na Dolnym Śląsku. Tego samego dnia we Wrocławiu będzie wiec Donalda Tuska

To nie jedyne polityczne wydarzenie przed kampanijne, do którego ma dość w najbliższym tygodniu na Dolnym Śląsku. PO zapowiada od zeszłego tygodnia, że 24.06 we Wrocławiu na pl. Nowy Targ odbędzie się wice Donalda Tuska, początkowo Tusk miał spotkać się z mieszkańcami Wrocławia we wtorek, 20 czerwca, na wrocławskim Rynku. Zmiana lokalizacji konwencji PiS sprawiła, że politycy PO zaczęli wskazywać, że nie ma tu przypadku: - Słaby Atlas z tego Joachima. Sali nie udało się zapełnić. Trutniów za dużo. Pszczół zbyt mało - napisał na Twitterze Cezary Tomczyk, a rzecznik PO Jan Grabiec dodał: - Jest pierwszy sukces nowego sztabu PiS: nie są w stanie zapełnić Atlas Areny w Łodzi.

Zmiana miejsca konwencji PiS24.06. Komentarze opozycji

Co ciekawe, kilka dni temu prezydent Łodzi Hanna Zdanowska przekazała, że w sprawie organizacji konwencji PiS w Łodzi pieniądze z wynajęcia sali, zostaną przekazane na in vitro: - W Łodzi jest miejsce dla każdego. Nie zabronię PiSowi zrobienia konwencji w Atlas Arenie. Dochód z wynajmu zostanie przekazany na miejski program in vitro. Żadne pieniądze nie naprawią tego, co obecny rząd wyrządza kobietom od lat. Ale cieszę się, że zło możemy przekuć w dobro. I zdaniem opozycji to także może być przyczyną do zmiany miejsca sobotniej konwencji PiS: - Czyli nie chcecie sfinansować szczęścia rodziców, którzy mogliby liczyć na dziecko z in vitro. To dokładnie w waszym stylu - skomentował w mediach społecznościowych poseł Lewicy, Maciej Gdula.

"Programowy Ul" konwencja PiS i nowe propozycje programowe

Poprzedni kongres PiS, "Programowy Ul", odbył się w połowie maja. Podczas wydarzenia prezes ugrupowania Jarosław Kaczyński ogłosił, że od przyszłego roku świadczenie wychowawcze "500 Plus" zostanie podniesione do 800 zł; dodał, że od nowego roku wprowadzone zostaną bezpłatne leki dla osób 65+ oraz dzieci i młodzieży do 18. roku życia, zapowiedział też jak najszybsze zniesienie opłat za przejazd dla samochodów osobowych na autostradach państwowych, a w przyszłości także na prywatnych

