Kaczyński zagonił posłów do ULU! Mają harować jak pszczoły. Znamy szczegóły konwencji

Programowy UL - rusza konwencja PiS

Przez sobotę i niedzielę posłowie PiS mają pracować jak pszczoły. „Weekend ważnych rozmów – Programowy UL Prawa i sprawiedliwości” – pod takim hasłem rozpoczyna się dzisiejsza konwencja programowa partii rządzącej.

- Po wielu miesiącach spotkań i dyskusji z Polakami Prawo i Sprawiedliwość robi kolejny programowy krok. Nawiązanie do ulu nie jest przypadkowe. Z badań socjologicznych wynika, że jedną z głównych zalet PiS w oczach Polaków jest pracowitość. Sądzi tak nawet wielu wyborców opozycji. Dlatego w najbliższy weekend czeka nas intensywna praca w ulu – zdradza nam jeden z ważnych polityków partii.Konwencję programową zorganizowano w jednym z najnowocześniejszych studiów telewizyjnych w Polsce. - To będzie kontynuacja naszej pracy programowej, którą rozpoczęliśmy kilkanaście tygodni temu, spotkaniami z wyborcami pod hasłem „Przyszłość to Polska”. Polacy to nasi eksperci programowi. Rozmawialiśmy z nimi podczas setek spotkań. W sobotę i niedzielę, w Ulu Programowym będziemy pracować nad pomysłami, które są efektem rozmów z Polakami – dodaje nasz rozmówce. Dwudniowa konwencja programowa, pełna tematycznych rozmów ma być zorganizowana w nowej, innowacyjnej i ciekawej formie. Prezes wystąpi na niej dwa razy: na otwarcie w sobotę oraz w niedzielę podsumuje dwudniowe wydarzenie

Pracowicie jak w ulu

Start konwencji pod hasłem "Programowy Ul Prawa i Sprawiedliwości” zaplanowany jest na godzinę 11 w sobotę 13 maja. Jej celem jest przygotowanie nowego programu Prawa i Sprawiedliwości, który ma pomóc partii wygrać trzecie z rzędu wybory parlamentarne. Odbędą się one na jesieni tego roku. Konwencja w Warszawie będzie pierwszą, ale nie ostatnią konwencją programową partii przed wyborami. Kolejna ma odbyć się jeszcze przed wakacjami. Konwencja ma być podzielona na kilkanaście paneli tematycznych. To m.in. gospodarka, bezpieczeństwo, rolnictwo, edukacja, kultura i sport. W dyskusji będą uczestniczyć najważniejsi politycy PiS specjalizujący się w poszczególnych dziedzinach oraz zaproszeni eksperci.

Zapraszamy na programowy UL ⁦@pisorgpl⁩ Weekend rozmów, spotkań i budowy programu dla Polski na najbliższe lata. Bądźcie z nami koniecznie https://t.co/VyoM23wBO9 pic.twitter.com/HQELeo7HV1— Tomasz Poręba (@TomaszPoreba) May 12, 2023

