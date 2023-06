Konwencja PiS w Łodzi 24.06. Sobolewski: To będzie konwencja całego obozu Zjednoczonej Prawicy

Zapraszamy do oglądania

Co ustalono?

Premier Mateusz Morawiecki w specjalnym liście do Czytelników „Super Expressu"

"Polaków nie trzeba zmuszać do pomagania"

Kryterium dochodowe w górę do 3600 zł?

W sobotę 24 czerwca w Łodzi odbędzie się kolejna konwencja programowa partii rządzącej, będzie to jednak nie tyle konwencja samego Prawa i Sprawiedliwości, ale konwencja Zjednoczonej Prawicy. - To będzie jednodniowe wydarzenie, na którym przedstawimy nasze kolejne propozycje wyborcze – wskazał Krzysztof Sobolewski, sekretarz generalny PiS w rozmowie z PAP.

Zjednoczoną Prawicę oprócz PiS tworzą: Suwerenna Polska, Partia Republikańska oraz Stowarzyszenie OdNowa. Ponadto PiS jest w trakcie rozmów dotyczących podpisania porozumienia programowego przed wyborami parlamentarnymi z Pawłem Kukizem.

Konwencja Zjednoczonej Prawicy w Łodzi. Jakie nowe obietnice wyborcze przedstawi PiS?

Krzysztof Sobolewski pytany jakich obszarów mogą dotyczyć propozycje, które zostaną przedstawione w czasie konwencji w Łodzi zaznaczył, że "trwają w tej sprawie jeszcze dyskusje". Pytany o kwestię list wyborczych i o to, ile miejsc przypadnie poszczególnym koalicjantom odparł: - Do rozmów o listach usiądziemy na przełomie lipca i sierpnia".

Programowy Ul PiS: 800 plus zamiast 500 plus, zniesienie opłat za autostrady, bezpłatne leki

Poprzedni kongres PiS, "Programowy Ul", odbył się w połowie maja. Podczas wydarzenia prezes ugrupowania Jarosław Kaczyński ogłosił, że od przyszłego roku świadczenie wychowawcze "500 Plus" zostanie podniesione do 800 zł, dodał, że od nowego roku wprowadzone zostaną bezpłatne leki dla osób 65+ oraz dzieci i młodzieży do 18. roku życia, zapowiedział też jak najszybsze zniesienie opłat za przejazd dla samochodów osobowych na autostradach państwowych, a w przyszłości także na prywatnych.