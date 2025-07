Ruch Szymona Hołowni po decyzji SN ws. wyborów. Oto, co zamierza zrobić

1 czerwca br. odbyły się wybory prezydenckie, w których zmierzyli się Karol Nawrocki i Rafał Trzaskowski. We wtorek, Sąd Najwyższy w składzie całej Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych stwierdził ważność wyboru Karola Nawrockiego na prezydenta. Prezes IKNiSP, Krzysztof Wiak, odczytał uchwałę, w której podkreślił, że wnioski o ponowne liczenie głosów nie mogły zostać uwzględnione, a analiza całości okoliczności wskazuje na zwycięstwo Karola Nawrockiego.

W uzasadnieniu uchwały podkreślono, że liczne protesty wyborcze nie podważyły wyniku wyborów, a żadne z ustalonych uchybień nie miało wpływu na ostateczny rezultat. Spośród ponad 54 tysięcy protestów, uznano za zasadne jedynie 21, jednak bez wpływu na ogólny wynik. Do uchwały zgłoszono trzy zdania odrębne.

Reakcja Szymona Hołowni

Marszałek Sejmu Szymon Hołownia odniósł się do decyzji Sądu Najwyższego na platformie X.

- Są wątpliwości co do statusu Izby Kontroli Nadzwyczajnej SN. Nie ma wątpliwości, kogo wybrali Polacy. Dlatego na 6.08 zwołam Zgromadzenie Narodowe i odbiorę przysięgę prezydencką od Karola Nawrockiego - napisał.

Hołownia podkreślił również konieczność wyjaśnienia wszelkich nieprawidłowości w komisjach wyborczych przez prokuraturę.

- Każdy przypadek nieprawidłowości w komisjach wyborczych musi sumiennie wyjaśnić prokuratura. A my musimy zamknąć ten zadziwiający czas, w którym najzagorzalsi przeciwnicy PiS, mówili czystym PiS-em ("Pani Marszałek, trzeba anulować, bo przegramy!"). I wrócić do roboty - stwierdził Hołownia.

Kontrowersje wokół Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN

Orzeczenie IKNiSP wywołało kontrowersje ze względu na kwestionowany status tej Izby. Prokurator Generalny Adam Bodnar jeszcze przed posiedzeniem wnioskował, aby kwestią ważności wyborów zajęła się Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych SN. Zapowiedział również, że w przypadku orzekania przez IKNiSP, odstąpi następczo od swojego stanowiska. Prezes Wiak odrzucił wnioski, w tym wniosek Prokuratora Generalnego, argumentując brakiem podstaw prawnych.

Po posiedzeniu, Bodnar powtórzył swoje przekonanie, że IKNiSP nie powinna orzekać w sprawie ważności wyboru Karola Nawrockiego na prezydenta. Zapowiedział skierowanie listu do Marszałka Hołowni, w którym zamierza przedstawić "wszystkie nieprawidłowości proceduralne" związane z posiedzeniem IKNiSP.

- Na pewno dzisiejsze posiedzenie Izby Kontroli, w tym także przedstawione zdania odrębne, w tym także to wszystko, co powiedziałem, skłania mnie do tego, aby sformułować do marszałka Hołowni list, w którym wykażę wszystkie nieprawidłowości proceduralne, które miały miejsce i zadam pytanie, czy w takiej sytuacji wypełniona została norma artykułu 129 Konstytucji mówiąca o tym, że to Sąd Najwyższy powinien orzekać o ważności wyborów - powiedział Bodnar. Dodał, że "co marszałek Hołownia z tym zrobi, to już będzie decyzja pana marszałka."

