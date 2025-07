Sąd Najwyższy podjął decyzję ws. ważności wyborów! Czy Karol Nawrocki zostanie prezydentem?

Posiedzenie Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN, w składzie 18 sędziów, rozpoczęło się o godzinie 13:00 i trwało trzy i pół godziny. Przedmiotem obrad była kwestia ważności wyborów prezydenckich, które odbyły się 18 maja i 1 czerwca bieżącego roku.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, Sąd Najwyższy podejmuje uchwałę o ważności wyborów prezydenckich na podstawie sprawozdania z wyborów przedstawionego przez Państwową Komisję Wyborczą oraz po rozpatrzeniu wszystkich protestów wyborczych.

Podczas posiedzenia poinformowano, że do SN wpłynęło ponad 54 tysiące protestów wyborczych. Jak zaznaczono, znaczna część z nich stanowiła powielone wzory dostępne publicznie. Ostatecznie SN uznał za zasadne 21 protestów, jednak ocenił, że nie miały one wpływu na wynik wyborów.

Ostatecznie Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN przekazała swoją decyzję. Stwierdzono ważność wyborów, a zatem Karol Nawrocki zostanie nowym prezydentem.

Stanowisko Bodnara i szefa PKW

Prokurator generalny Adam Bodnar, obecny na posiedzeniu, podkreślił, że reprezentuje interes obywateli, którzy złożyli protesty wyborcze. Jednocześnie wyraził wątpliwości co do właściwości Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN do rozpoznawania tej sprawy i orzekania o ważności wyborów.

- Jestem tutaj, reprezentując interes obywateli, którzy złożyli protesty wyborcze i nie mają innego miejsca, które mogłoby rozpatrzyć ich protesty. Natomiast cały czas podnoszę to, że Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN nie jest właściwą izbą do rozpoznawania tej sprawy i orzekania o ważności wyborów - powiedział.

Szef PKW Sylwester Marciniak, odnosząc się do kwestii zaufania do instytucji państwowych, podkreślił, że PKW cieszy się największym zaufaniem społecznym.

- Była mowa o budowaniu zaufania obywateli do wymiaru sprawiedliwości. To zadanie dla polityków, mediów i urzędników - dodał.

Wyniki wyborów prezydenckich

W drugiej turze wyborów prezydenckich, która odbyła się 1 czerwca, Karol Nawrocki, popierany przez Prawo i Sprawiedliwość, zdobył 50,89% głosów, pokonując Rafała Trzaskowskiego, kandydata Koalicji Obywatelskiej, który uzyskał 49,11% głosów.

