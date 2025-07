Burza w sprawie protestów wyborczych! Bodnar oskarża, Sąd Najwyższy odpowiada

Spór o dostęp do akt wyborczych eskaluje! Sąd Najwyższy stanowczo odpowiedział na zarzuty Prokuratora Generalnego Adama Bodnara, który oskarżył go o uniemożliwienie mu wglądu do akt spraw dotyczących protestów wyborczych. Czy rzeczywiście doszło do naruszenia prawa i kto ma rację w tym sporze? Padły słowa o "nieprawdziwych twierdzeniach"!

i Autor: Marek Kudelski/Super Express; Shutterstock