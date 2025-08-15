Sikorski reaguje na skandal: Mam nadzieję, że izraelska młodzież jest uczona, że w 1939 to hitlerowskie Niemcy napadły na Polskę

Adam Brzozowski
Adam Brzozowski
PAP
PAP
2025-08-15 9:09

Wicepremier i szef MSZ Radosław Sikorski podziękował ambasadzie Izraela w Polsce za reakcję na „skandaliczny” transparent kibiców Maccabi Hajfa. Wyraził nadzieję, że izraelska młodzież jest uczona, że w 1939 to hitlerowskie Niemcy napadły na Polskę i zaczęły mordować jej obywateli wszystkich wyznań i narodowości.

Radosław Sikorski

i

Autor: PAWEL JASKOLKA / SUPER EXPRESS

Ambasada Izraela potępia wybryk

Na transparencie napisano w języku angielskim: „Mordercy od 1939 roku”. Wywieszony został w czwartek przez kibiców izraelskiego klubu Maccabi Hajfa podczas meczu z Rakowem Częstochowa w eliminacjach Ligi Konferencji.

W nocy z czwartku na piątek ambasada Izraela w Polsce zareagowała na treść transparentu na platformie X: „Ohydne zachowanie niektórych kibiców Maccabi Hajfa podczas meczu z Rakowem. Na takie słowa i czyny żadnej ze stron nie ma miejsca ani na stadionie, ani nigdzie indziej. Nigdy! Te haniebne incydenty nie odzwierciedlają ducha większości izraelskich kibiców”

W piątek rano wicepremier, minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski podziękował ambasadzie Izraela w Polsce za reakcję na - jak napisał - „skandaliczny” transparent kibiców Maccabi Hajfa wywieszony podczas meczu. „Skądinąd mam nadzieję, że izraelska młodzież jest uczona, że w 1939 to hitlerowskie Niemcy napadły na Polskę i zaczęły mordować jej obywateli wszystkich wyznań i narodowości” – napisał szef MSZ na platformie X.

Prezydent domagał się działań MSZ

Wcześniej w piątek Kancelaria Prezydenta zaapelowała o stanowczą reakcję Ministerstwa Spraw Zagranicznych i konkretne działania polskiej dyplomacji w sprawie transparentu kibiców Maccabi Hajfa.

Na skandaliczny transparent zareagowało wieku polskich polityków, w tym minister cyfryzacji. - Kibicie Powinni zostać przykładnie ukarani – uważa wicepremier Krzyszrof Gawkowski, który liczy na ukaranie izraelskiego klubu przez organizacje piłkarskie.

Mecz odbył się w Debreczynie na Węgrzech, a Maccabi grało w nim w roli gospodarza. Raków, który u siebie przegrał 0:1, wygrał w rewanżu 2:0 i awansował do czwartej rundy eliminacji Ligi Konferencji.

Polityka SE Google News
Spotkanie prezydenta Karola Nawrockiego z premierem Donaldem Tuskiem
21 zdjęć
Warzecha Kontra - Adam Abramowicz
Sonda
Czy Radosław Sikorski powinien zastąpić Donalda Tuska na stanowisku premiera?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

IZRAEL
RADOSŁAW SIKORSKI