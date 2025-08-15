Sikorski reaguje na skandal: Mam nadzieję, że izraelska młodzież jest uczona, że w 1939 to hitlerowskie Niemcy napadły na Polskę

Ambasada Izraela potępia wybryk

Na transparencie napisano w języku angielskim: „Mordercy od 1939 roku”. Wywieszony został w czwartek przez kibiców izraelskiego klubu Maccabi Hajfa podczas meczu z Rakowem Częstochowa w eliminacjach Ligi Konferencji.

W nocy z czwartku na piątek ambasada Izraela w Polsce zareagowała na treść transparentu na platformie X: „Ohydne zachowanie niektórych kibiców Maccabi Hajfa podczas meczu z Rakowem. Na takie słowa i czyny żadnej ze stron nie ma miejsca ani na stadionie, ani nigdzie indziej. Nigdy! Te haniebne incydenty nie odzwierciedlają ducha większości izraelskich kibiców”

W piątek rano wicepremier, minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski podziękował ambasadzie Izraela w Polsce za reakcję na - jak napisał - „skandaliczny” transparent kibiców Maccabi Hajfa wywieszony podczas meczu. „Skądinąd mam nadzieję, że izraelska młodzież jest uczona, że w 1939 to hitlerowskie Niemcy napadły na Polskę i zaczęły mordować jej obywateli wszystkich wyznań i narodowości” – napisał szef MSZ na platformie X.

Prezydent domagał się działań MSZ

Wcześniej w piątek Kancelaria Prezydenta zaapelowała o stanowczą reakcję Ministerstwa Spraw Zagranicznych i konkretne działania polskiej dyplomacji w sprawie transparentu kibiców Maccabi Hajfa.

Na skandaliczny transparent zareagowało wieku polskich polityków, w tym minister cyfryzacji. - Kibicie Powinni zostać przykładnie ukarani – uważa wicepremier Krzyszrof Gawkowski, który liczy na ukaranie izraelskiego klubu przez organizacje piłkarskie.

Mecz odbył się w Debreczynie na Węgrzech, a Maccabi grało w nim w roli gospodarza. Raków, który u siebie przegrał 0:1, wygrał w rewanżu 2:0 i awansował do czwartej rundy eliminacji Ligi Konferencji.

