Skandaliczne zachowanie kibiców Maccabi Hajfa. Gawkowski: Powinni zostać przykładnie ukarani!

Nawrocki reaguje na skandal

– „Skandaliczny transparent wywieszony przez kibiców Maccabi Hajfa obraża pamięć o obywatelach polskich – ofiarach II wojny światowej, wśród których było 3 mln Żydów. Głupota, której nie tłumaczą żadne słowa” – napisał na platformie X prezydent Karol Nawrocki.

Głos w sprawie zabrał też wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz, który zażądał zgłoszenia sprawy do Europejskiej Unii Piłkarskiej (UEFA).

„Absolutnie skandaliczne zachowanie izraelskich kibiców podczas meczu Ligi Konferencji względem Polski i Polaków. Konieczna jest jednoznaczna reakcja UEFA. Nie ma i nie będzie zgody na kłamstwa historyczne wobec naszego narodu” – podkreślił we wpisie na X.

Interwencję w UEFA zapowiedział prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej Cezary Kulesza, który treść transparentu nazwał „prowokacją” i „fałszowaniem historii”.

„Pilnie wystąpimy do UEFA o zajęcie stanowiska i wyciągnięcie konsekwencji za skandaliczny transparent i oburzające zachowania na trybunach w czasie meczu Maccabi – Raków” – zapowiedział szef PZPN.

„Nie ma akceptacji dla skandalicznego zachowania izraelskich kibiców wobec Polek i Polaków. Oczekujemy błyskawicznej i jednoznacznej reakcji UEFA. W trybie pilnym wystąpimy o wyciągnięcie konsekwencji wobec izraelskiego klubu. Areny sportu nie są miejscem propagowania kłamstw” – napisał na platformie X minister sportu Jakub Rutnicki.

Wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski podkreślił, że „kłamstwo musi być zawsze mocno i wyraźnie piętnowane”.

Skandaliczny transparent kibiców Maccabi na meczu Rakowa, gigantyczna awantura. Oskarżyli Polaków o Holokaust

„To, co zrobili izraelscy kibice Maccabi Hajfa, wywieszając skandaliczny transparent, to zakłamywanie historii! Za głupotę trzeba odpowiadać i klub oraz kibice powinni zostać przykładnie ukarani!” – napisał na platformie X.

Rząd czeka na decyzję UEFA

Rzecznik rządu Adam Szłapka podkreślił: „Skandaliczne zachowanie izraelskich kibiców wobec Polski i Polaków. Oczekujemy jednoznacznej reakcji od UEFA”.

Na transparent zareagowała też ambasada Izraela w Polsce.

„Ohydne zachowanie niektórych kibiców Maccabi Hajfa podczas meczu z Rakowem. Na takie słowa i czyny żadnej ze stron nie ma miejsca ani na stadionie, ani nigdzie indziej. Nigdy! Te haniebne incydenty nie odzwierciedlają ducha większości izraelskich kibiców” – oświadczyła ambasada na platformie X.

Mecz odbył się w Debreczynie na Węgrzech, a Maccabi grało w nim w roli gospodarza. Raków, który u siebie przegrał 0:1, wygrał w rewanżu 2:0 i awansował do czwartej rundy eliminacji Ligi Konferencji.