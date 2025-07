Tych polityków Polacy darzą największym zaufaniem! Pozycja Tuska daje do myślenia!

We wtorek 1 lipca opublikowano wyniki sondażu zaufania dla polskich polityków, przeprowadzonego przez IBRiS na zlecenie Onetu. Na czele znalazł się Radosław Sikorski, niedoszły kandydat Koalicji Obywatelskiej w wyborach prezydenckich, co daje asumpt do zastanowienia się, czy to nie on powinien był jednak startować. Zaskakująco niską pozycję zajął natomiast premier Donald Tusk. Zobaczcie szczegółowe wyniki!

i Autor: Art Service / Super Express; AP Photo(2)