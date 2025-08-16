Liderzy doceniają wysiłki Trumpa, a media mówią o klęsce amatorskiej dyplomacji

Trump spotkał się na Alasce z Putinem, Europa chwali jego wysiłki.

Reuters i Financial Times piszą o sukcesie wizerunkowym Kremla i „czerwonym dywanie” dla Putina.

AP News podkreśla brak ustępstw ze strony Rosji, a Time ocenił, że „Putin wyraźnie wygrał”.

Ukraińscy politycy ostrzegają, że Trump działa na korzyść Moskwy kosztem terytorium Ukrainy.

Media i eksperci zgodnie: to klęska „amatorskiej dyplomacji” Trumpa.

Europa mówi o „szansie na pokój”

Liderzy państw Unii Europejskiej oraz Wielkiej Brytanii pozytywnie ocenili decyzję Trumpa o podjęciu rozmów z Putinem. Premierka Włoch Giorgia Meloni pisała o „otwarciu drogi do dyskusji o pokoju”, a szef włoskiej dyplomacji Antonio Tajani zadeklarował, że Rzym jest gotów gościć trójstronne rozmowy USA, Rosja, Ukraina.

Brytyjski premier Keir Starmer ocenił, że wysiłki Trumpa „przybliżają świat do zakończenia wojny bardziej niż kiedykolwiek wcześniej”, choć jednocześnie zapowiedział dalsze sankcje wobec Moskwy. Prezydent Francji Emmanuel Macron podkreślił, że presja na Kreml będzie trwała „dopóki nie zostanie osiągnięty trwały i solidny pokój”.

Donald Tusk pisał na platformie X, że „gra o przyszłość Ukrainy, bezpieczeństwo Polski i całej Europy weszła w decydującą fazę”.

Reuters: Trump przesuwa ciężar rozmów

Jak pisał Reuters, amerykański prezydent przesunął ciężar negocjacji z natychmiastowego zawieszenia broni na „długoterminowe porozumienie pokojowe”, co zdaniem agencji działa wyłącznie na korzyść Rosji.

Financial Times: czerwony dywan dla Putina

„Financial Times” skrytykował spotkanie, wskazując, że Trump „rozłożył czerwony dywan dla Putina”, a w zamian nie uzyskał żadnych realnych ustępstw ze strony Kremla.

AP News: sukces wizerunkowy Rosji

Według AP News, sam fakt spotkania w takiej formule był sukcesem Rosji, ponieważ Putin odzyskał status równorzędnego partnera Zachodu, mimo że nie zakończył wojny i nie wycofał wojsk z Ukrainy.

Time: „Trump nie przegrał, ale Putin wyraźnie wygrał”

Amerykański tygodnik „Time” podsumował szczyt słowami: „Trump nie przegrał, ale Putin wyraźnie wygrał”, wskazując, że rosyjski przywódca wykorzystał okazję, by pokazać się jako światowy lider, którego nie da się pominąć.

Ukraina ostrzega: to ustępstwa wobec Kremla

Ukraińscy politycy alarmują, że propozycje Trumpa działają na korzyść Rosji. Jak pisał „Kyiv Independent”, przewodniczący komisji spraw zagranicznych parlamentu Ołeksandr Mereżko ocenił, że szybkie porozumienie kosztem terytorium oznacza „zwycięstwo Putina”. Prezydent Wołodymyr Zełenski zadeklarował jednak gotowość do udziału w trójstronnym spotkaniu USA, Rosja, Ukraina.

Dyplomacja na pokaz

Choć w Europie mówi się o „szansie na pokój”, komentarze największych światowych redakcji, od Reutersa, przez FT i AP News, po Time, są bezlitosne. Zamiast przełomu, świat zobaczył triumf Putina i klęskę „amatorskiej dyplomacji” Trumpa.

Źródła: PAP, Reuters, Financial Times, AP News, Time, The Guardian, Kyiv Independent, The Daily Beast,

Poniżej galeria zdjęć: Przygotowania do spotkania Putin-Trump w bazie sił powietrznych USA na Alasce

