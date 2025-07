Afera z marszałkiem województwa lubuskiego. Szefowa klubu PiS: Wyrzucimy go z urzędu!

Marszałek z PO jechał po bandzie

Jak informowaliśmy, w ubiegłym tygodniu do sieci trafił filmik, na którym kierujący służbową skodą na trasie S3 jechał na zderzaku bmw, a potem, próbując je wyprzedzić, wjechał w jego bok i sam skończył na barierkach. Drogowym bandytą, który o mało nie doprowadził do karambolu i tragedii, okazał się marszałek województwa lubuskiego Marcin Jabłoński z PO.

"Każdy musi być równy wobec prawa". Joński komentuje skandal z marszałkiem PO

Polityka dodatkowo obciąża fakt, że jest przewodniczącym Lubuskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Policja zatrzymała jego prawo jazdy. Przebieg zdarzenia ustala policja, a sprawa trafi do sądu. Marszałek Jabłoński zawiesił swoje członkostwo w PO do czasu wyjaśnienia sytuacji. Za swoje zachowanie nie przeprosił, twierdząc, że nagranie, które obiegło media nie pokazuje obiektywnie zdarzenia. Eksperci ds. bezpieczeństwa drogowego potępiają jednak zachowanie marszałka na drodze. Ustąpienia Jabłońskiego ze stanowiska chcą teraz opozycyjni radni. - Wezwaliśmy szefa regionu PO, posła Waldemata Sługockiego (54 l.), aby dokonał honorowego zadośćuczynienia, bo tego potrzebują mieszkańcy województwa lubuskiego i odwołał marszałka Jabłońskiego ze sprawowanej funkcji. Skłaniamy się do tego, żeby w ciągu najbliższych dni złożyć wniosek do sejmiku o odwołanie marszałka – powiedziała nam Małgorzata Gośniowska-Kola (62 l.), szefowa klubu PiS w sejmiku lubuskim.

"Musi pokazać, kim to on nie jest"

- Marszałek Jabłoński jest znany w naszym regionie z tego, że nie potrafi funkcjonować bez pokazywania, kim to on nie jest i jaką pełni funkcję. Nie zgadzamy się na to! - dodaje radna PiS.

Sam poseł Sługocki zapytany był wcześniej o to, czy Jabłoński może stracić funkcję marszałka lubuskiego. Tak się odniósł do tego postulatu: - W przepisach prawa, w ustawie o samorządzie województwa z 1998 roku nie ma takiego zapisu i takiej możliwości jak zawieszenie marszałka czy zawieszenie swojej aktywności jako marszałka członka zarządu - cytuje polityka portal tvn24.pl .

