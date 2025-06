Lubuski marszałek szalał na drodze, jak pirat drogowy. Zawiesił członkostwo w PO!

Marszałek województwa lubuskiego Marcin Jabłoński przekazał lokalnym władzom PO, że zawiesza swoje członkostwo w partii. Ma to związek z doniesieniami na temat tego, że spowodował on a drodze ekspresowe kolizję. W sieci pojawiło się nagranie zdarzenia. - Pan marszałek Marcin Jabłoński zawiesił swoje członkostwo w Platformie Obywatelskiej do momentu wyjaśnienia tej sytuacji - powiadomił Waldemar Sługocki, szef lubuskich struktur Platformy Obyatelskiej.

i Autor: NewsLubuski/East News, x.com