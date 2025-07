Startuje nowa debata „Super Expressu”! Format sprawdzony przed wyborami prezydenckimi

Nowy program wideo na kanale "SE"

„Debata Super Expressu. STARCIE”! to nowy program wideo, w którym dyskutować będą zaproszeni przez nas dwaj politycy. Będzie to kontynuacja unikalnej formuły, jaką „Super Express” przeprowadził przed I turą wyborów prezydenckich. - Formuła naszej Debaty Prezydenckiej była powszechnie chwalona przez ekspertów, publicystów i sztaby wyborcze, a samo wydarzenie cieszyło się bardzo dużą oglądalnością. Było transmitowane przez wszystkie pięć telewizji informacyjnych, a także największe portale jak Onet.pl, WP.pl czy Wyborcza.pl. Chcemy kontynuować ten format dyskusji, w której nie ma sztywnych, narzuconych odgórnie bloków tematycznych, a zaproszeni goście nie odpowiadają na z góry znane sobie pytania. To będzie żywa, dynamiczna rozmowa, której przebieg może zaskoczyć zarówno uczestników jak i widzów – mówi Grzegorz Zasępa, redaktor naczelny „Super Expressu”.

Awantura w koalicji! Czarzasty kontra Hołownia. W tle kluczowe stanowiska. "Chyba odebrało im rozum"

„Debata Super Expressu. STARCIE” będzie prowadzona przez wicenaczelnego „Super Expressu” Jana Złotorowicza oraz dziennikarza politycznego „Super Expressu” i Radia Plus, Jacka Prusinowskiego. - Debaty stały się znakiem firmowym „Super Expressu”. Raz zaskoczyliśmy już widzów i naszych czytelników nowatorską formułą debaty, czas zrobić kolejny krok. Zobaczycie publicystykę w zupełnie innym niż dotychczas wydaniu. Będą emocje, tempo i merytoryczny spór – zapowiada nasz redakcyjny kolega.

Formuła sprawdzona podczas debaty wyborczej

Formuła zakłada krótkie pytania od prowadzącego na początku dotyczące aktualnej sytuacji społeczno-politycznej, a następnie serię pytań uczestników do siebie nawzajem. Będzie czas na odpowiedź, ripostę, polemikę czy komentarz. Każdy z dwóch uczestników będzie dysponował pulą 30 minut na wszystkie rodzaje wypowiedzi łącznie. Dozwolone będzie korzystanie z notatek, materiałów pomocniczych czy urządzeń mobilnych oraz prezentowanie własnych materiałów audio i wideo.

Premiera programu odbędzie się 1 lipca o godz. 20. W pierwszym odcinku zetrą się Tobiasz Bocheński (38 l.), europoseł PiS i Grzegorz Schetyna (62 l.), senator KO. Program można obejrzeć na stronie głównej se.pl, na kanale dziennika na YouTubie oraz w telewizji internetowej Super Express TV.

„Debata Super Expressu. STARCIE” to kolejny publicystyczny format wideo gazety. Na kanale dziennika i na kanale Super Ring na YouTubie dostępne są takie serie jak „POPiS Wróbla” Jana Wróbla, „Risercz” Rafała Ziemkiewicza i Wiktora Świetlika, „Rozjazd” Joanny Miziołek i Łukasza Warzechy, „Nocna Zmiana” Kamili Biedrzyckiej i dr. Mirosława Oczkosia, „Dudek o polityce” prof. Antoniego Dudka i „Alfabet Millera” byłego premiera Leszka Millera.

Kanał „Super Expressu” na You Tubie ma obecnie 1,16 mln subskrybentów. W kwietniu filmy na tym kanale zanotowały 36,2 mln wyświetleń, co oznacza wzrost o 184% względem kwietnia 2024 roku.

Express Biedrzyckiej - Joanna Senyszyn 30.06.2025 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.