Wielka konwencja PiS w Łodzi. Znamy szczegóły. "To wydarzenie musi pokazać naszą siłę!"

Przygotowania do konwencji

Chociaż oficjalnie nie było jeszcze ogłoszenia terminu jesiennych wyborów parlamentarnych, partie od dawna prowadzą kampanię wyborczą. O przygotowania do wyborów pytany był na antenie telewizji ojca Tadeusza Rydzyka, poseł PiS. Jedno z pytań dotyczyło niedawnego posiedzenia kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości. – Dotyczyło uświadomienia i mobilizacji do tego, że zbliżamy się wielkimi krokami do wyborów (…) – powiedział Bartosz Kownacki, ale jednocześnie wyznał, że dyskutowano o planowanej, dużej konwencji ugrupowania, która odbędzie się w Łodzi 24 czerwca.

"To wydarzenie musi pokazać siłę PiS"

– „Tutaj też trzeba się zmobilizować, przyjść i być obecnym. To wydarzenie musi być dobrze przygotowane, ono musi pokazać siłę PiS, bo jesteśmy największą formacją w Polsce, na którą najwięcej wyborców oddaje głos i to musi być później widoczne w przekazie i działaniach kampanijnych. Konwencja jest jednym z takich elementów, gdzie prezentuje się program i mobilizuje się swój elektorat – dodał Kownacki.

