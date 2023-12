Walka o TVP. Ważna zapowiedź Kaczyńskiego. RELACJA NA ŻYWO

Sejm podjął we wtorek wieczorem uchwałę w sprawie przywrócenia ładu prawnego oraz bezstronności i rzetelności mediów publicznych oraz PAP. Projekt uchwały wniosła grupa posłów KO, Polski 2050-TD, Lewicy, PSL-TD. W uchwale napisano m.in., że Sejm wzywa Skarb Państwa reprezentowany przez organ właścicielski spółek publicznej radiofonii i telewizji oraz PAP do podjęcia działań naprawczych. Sejm zobowiązał się też do niezwłocznego przystąpienia do prac legislacyjnych zapewniających trwałe przywrócenie stanu zgodnego z konstytucją. Tego samego dnia, ale kilka godzin później w siedzibie TVP zjawił się Jarosław Kaczyński, który zapowiedział, że politycy jego partii będą pełnić dziesięcioosobowe dyżury. Według prezesa PiS to "walka o demokrację". Jak już wcześniej opisywaliśmy, noc z 19 na 20 grudnia przebiegła spokojnie, ale i tak musiała interweniować policja. Na szczęście nie doszło do żadnej awantury. W naszej relacji na żywo będziemy zbierać najważniejsze informacje oraz komentarze dotyczące sytuacji w Telewizji Polskiej.

Na żywo Walka o TVP Najnowsze wpisy relacji pojawiają się na górze 10:12 W gmachu TVP od środy rano dyżuruje kolejna kilkuosobowa zmiana polityków Prawa i Sprawiedliwości. Na miejscu są m.in. posłowie Marek Suski i Maciej Małecki oraz posłanki Anna Milczanowska i Joanna Borowiak. W środę po godz. 6 zmienili oni ok. dwudziestoosobową grupę posłów Zjednoczonej Prawicy. 9:47 Witamy w naszej relacji na żywo. Po wczorajszej uchwale Sejmu ws. TVP i innych mediów publicznych, Jarosław Kaczyński postanowił bronić telewizji. Zbieramy dla Państwa najważniejsze informacje oraz komentarze w tej sprawie.

