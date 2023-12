Co ze znanym programem?

Prezydent Andrzej Duda odniósł się do zamieszania związanego ze zmianami w TVP, Polskim Radiu i PAP. Sprawa wzbudza ogromne emocje w całej Polsce, więc list głowy państwa do premiera Tuska i Rady Ministrów również wywołał falę komentarzy. - Cel polityczny nie może stanowić usprawiedliwienia dla łamania zasad konstytucyjnych i prawa. Dlatego w związku z dzisiejszymi działaniami Ministra Kultury dotyczącymi mediów publicznych wzywam Premiera Donalda Tuska i Radę Ministrów do respektowania polskiego porządku prawnego - przekazał prezydent Duda.

Prezydent Duda napisał do premiera Tuska w sprawie TVP

List prezydenta Andrzeja Dudy - jak sam podkreślił - ma związek z działaniami nowego szefa Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Bartłomieja Sienkiewicza. Wywołują one oburzenie w szeregach Prawa i Sprawiedliwości. Wygląda na to, że głowa państwa ma podobne stanowisko.

- Cała Rada Ministrów złożyła wobec mnie przysięgę, o której mowa w art. 151 Konstytucji, zobowiązując się w szczególności do dochowania wierności postanowieniom Konstytucji i innym prawom Rzeczypospolitej - podkreślił Duda. Jego wpis w mediach społecznościowych rozgrzał internautów do czerwoności. Prezentujemy go pod tekstem.

Cel polityczny nie może stanowić usprawiedliwienia dla łamania zasad konstytucyjnych i prawa.Dlatego w związku z dzisiejszymi działaniami Ministra Kultury dotyczącymi mediów publicznych wzywam Premiera @donaldtusk i Radę Ministrów do respektowania polskiego porządku prawnego.… pic.twitter.com/DT9xkBPXef— Andrzej Duda (@AndrzejDuda) December 20, 2023

Na odpowiedź premiera Donalda Tuska nie trzeba było długo czekać. - Panie Prezydencie, tak jak już Pana informowałem, dzisiejsze działania mają na celu - zgodnie z Pana intencją - przywrócenie ładu prawnego i zwykłej przyzwoitości w życiu publicznym. Może Pan liczyć w tej sprawie na naszą determinację i żelazną konsekwencję - przekazał szef rządu.

Panie Prezydencie, tak jak już Pana informowałem, dzisiejsze działania mają na celu - zgodnie z Pana intencją - przywrócenie ładu prawnego i zwykłej przyzwoitości w życiu publicznym. Może Pan liczyć w tej sprawie na naszą determinację i żelazną konsekwencję.— Donald Tusk (@donaldtusk) December 20, 2023

