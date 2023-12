Jarosław Kaczyński ostro o prezydencie! "Nie wykazuje się aktywnością"

Awantura na Woronicza. Policja wyprowadza mężczyznę z siedziby TVP. Co tam się dzieje?

Co zrobi nowa władza?

Jarosław Kaczyński: Konstytucja nie działa

Jarosław Kaczyński zabrał głos podczas konferencji prasowej zorganizowanej w siedzibie TVP. Zdaniem lidera Prawa i Sprawiedliwości -"Konstytucja w gruncie rzeczy w tej chwili nie działa". - To jest najgorsze, co się Polsce mogło zdarzyć, ale się zdarzyło i my z tym walczymy - powiedział Kaczyński.

Były wicepremier dodał, że przedstawiciele PiS są obecni w siedzibie TVP na podstawie art. 19 i 20 ustawy o obowiązkach posłów i senatorów. - Dokonujemy pewnego aktu kontroli. My tu jesteśmy zupełnie legalnie i w ramach obowiązków – stwierdził.

Kaczyński atakuje prezydenta

Jarosław Kaczyński mocno uderzył w prezydenta Dudę. - Wierzymy, że pewnego dnia, a może pewnej godziny, prezydent, który nie wykazuje się aktywnością, jednak zmieni zdanie, bo mógłby tutaj interweniować bardzo zdecydowanie i sprawa by się skończyła - powiedział Kaczyński, krytykując dotychczasowy brak zaangażowania Andrzeja Dudy w sprawie zamian mediach publicznych.

Szef PiS zapowiedział, że politycy jego partii w dalszym ciągu będą protestować w Sejmie i uczestniczyć w protestach społecznych. - Jednocześnie będziemy szukać rozwiązań prawnych, które uniemożliwią lub radykalnie utrudnią tego typu działania - dodał. Prezes Prawa i Sprawiedliwości zastrzegł przy tym, że "polski system prawny jest fatalnie skonstruowany".

