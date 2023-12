Jacek Karnowski do kolegów z TVP: będziecie mogli spojrzeć sobie w lustrze w twarz

Prezydent Duda napisał do premiera Tuska! Mocne słowa: "Wzywam do respektowania polskiego porządku prawnego"

Historia Polski się nie kończy

20 grudnia 2023 r. w TVP1 nie było „Wiadomości”. Ekipa realizująca przez ostatnie lata programy informacyjne w telewizji publicznej zorganizowała jednak specjalne wydanie „Wiadomości”, które można obejrzeć gościnie w Telewizji Republika oraz w TV Trwam. W programie, który wyglądał na pożegnanie z telewizją, głos zabrał m.in. Jacek Karnowski, redaktor naczelny „Sieci” oraz były szef „Wiadomości”.

– To bardzo smutny dzień, ale jestem przekonany, że historia Polski się jeszcze nie kończy, przyjdą jeszcze jasne dni – pocieszył kolegów dziennikarz. – To, z jaką furią i brutalnością uderzono w tę jeszcze polską, telewizję, pokazuje, jak ważna jest to instytucja i jak ważne rzeczy robi ten zespół. Kiedyś sam byłem w sytuacji, że wiedziałem, że nas wyrzucą i nas wyrzucili. Świat się nie kończy, zawsze jest coś za zakrętem – oznajmił Karnowski.

"Przed nami trudne czasy"

Dziennikarz pochwalił swoich kolegów z TVP. – Wy tutaj zdaliście ten egzamin. I wyjdziecie z tego silniejsi, będziecie mogli spojrzeć sobie w twarz w lustrze i to jest wielki dzień. Ale przed nami trudne czasy i ciemna dolina, bo to, co się stało w TVP, także operacja służb specjalnych, rozpisana na role, doprowadziła do bezprawnego przejęcia anteny. Ale i działania ministra sprawiedliwości i jego bierutowskie dekrety... Tak brutalnej władzy jeszcze nie było. Wszystko zależy od solidarności, od jedności obywatelskiej. Jestem przekonany, że Polacy po okresie szoku zrozumieją, gdzie jesteśmy – tak zakończył przemówienie Jacek Karnowski.

